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17 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Savaşçı, Aşk Ağlatır reyting sıralaması

17 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Savaşçı, Aşk Ağlatır reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Savaşçı, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Atv'de Kimse Bilmez, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Tv8'de O Ses Türkiye ve Star Tv'de Çin Seddi yapımları ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında Savaşçı zirvedeydi. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak?

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17 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Savaşçı, Aşk Ağlatır reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Fox Tv'de Savaşçı, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Atv'de Kimse Bilmez, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Tv8'de O Ses Türkiye ve Star Tv'de Çin Seddi yapımları ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sırlamasına bakıldığında Savaşçı zirvedeki yerini almıştı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak? İşte tüm merak edilenler..
 
17 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
17 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı.  17 Kasım reyting belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
10 KASIM REYTİNG SONUÇLARI 
TOTAL 

 
AB

 
ABC
 

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