İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5922
  • EURO
    52,9854
  • ALTIN
    6662.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 17 yaşında katil oldu! Sevdiği kızın babasını öldürdü
Yaşam

17 yaşında katil oldu! Sevdiği kızın babasını öldürdü

Bursa'da iddiaya göre 17 yaşındaki genç, sevdiği kızı kendisine vermeyen kızın babasını silahla öldürdü. Şüpheli, olaydan kısa süre sonra suç aletiyle yakalandı.

IHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 06:53 - Güncelleme:
17 yaşında katil oldu! Sevdiği kızın babasını öldürdü
ABONE OL

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre nişanlısıyla kayınbabası zoruyla ayrılan S.Ç.(17), duruma sinirlendi. Taksi ile eski nişanlısının evinin bulunduğu sokağa gelen S.Ç., eski nişanlısının babası Özgür Yelegen'i görünce yanında getirdiği silahla Yelegen'in vücuduna defalarca ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda ağır yaralanan Özgür Yelegen özel araçla, özel hastaneye getirildi. Yelegen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS, ŞÜPHELİYİ SUÇ ALETİYLE YAKALADI

Olay sonrası şüpheli S.Ç. kaçtı. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ekipleri, şüpheliyi kısa süre içerisinde suç aletiyle yakaladı. Şüphelinin, "Sevdiğim kızla olan nişanımızı atıp başkasına verdi" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.