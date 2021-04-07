İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Nisan 2021 Çarşamba / 25 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1711
  • EURO
    9,7264
  • ALTIN
    456.852
  • BIST100
    1421.35
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 17 yaşındaki Ersin'in başına bıçak saplanması olayında 3 kişi gözaltına alındı
Yaşam

17 yaşındaki Ersin'in başına bıçak saplanması olayında 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da, dün sokak ortasında Ersin A.'nın (17) dövülüp, başına bıçak saplanmasıyla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmada yaşı 15- 17 arasında olan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın sonrasına ait yeni görüntüler de ortaya çıkarken, Ersin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DHA07 Nisan 2021 Çarşamba 16:59 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 17:00
ABONE OL

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesi bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen yaşı 15-17 arasında olan 3 kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin'in başına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin'i ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Ersin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışma kapsamında, 3 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, olayın ardından kayda alınan yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Ersin A.'nın başına saplanan bıçakla sokak ortasında oturduğu yanındaki kişinin de telefonla konuştuğu anlar yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.