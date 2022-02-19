17 yaşındaki Mısırlı Esma Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrendi

AA 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:27 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:27

Esma Vail, Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşıyor. Henüz 17 yaşındaki Esma, Türk dizileri sayesinde herhangi bir eğitim almaksızın Türkçe öğrenmiş.

Lise son sınıf öğrencisi Esma, Türkçe serüvenini ve hayallerini AA muhabirine anlattı.

- "TÜRKÇEYLE TÜRK DİZİLERİNDE TANIŞTIM"

Yaklaşık 3 yıldır Türk dizilerini takip eden Esma, bir not defteri tuttuğunu ve ilk kez duyduğu kelimeleri bu deftere yazarak çalıştığını aktardı.

Bu şekilde Türkçeyi sökmekte çok zorlanmadığını dile getiren Esma, şunları söyledi:

"Türkçeyle Türk dizilerinde tanıştım. Yaklaşık 3 yıl önce ilk olarak Güneşin Kızları adlı diziyi izlemeye başladım. Türkiye ve Türk diline merakım ve sevgimden dolayı son 2 yıl içinde artık dizilerde konuşulanları anlamaya ve konuşmaya başladığımı fark ettim."

- FAVORİ OYUNCUSU HANDE ERÇEL

En sevdiği Türk oyuncunun Hande Erçel olduğunu belirten Esma, "Onu çok seviyorum ve oynadığı bütün dizileri izliyorum." dedi.

Erçel'in rol aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisini de heyecanla takip ettiğini aktaran Mısırlı genç, "Hande Erçel'in dizideki karakterini çok sevdim. Güçlü ve hayallerinden asla vazgeçmeyen bir karaktere sahip." diye konuştu.

Esma, dizilerin yanı sıra Türkçe şarkılar dinlemekten de hoşlandığını ifade etti.

- ÜNİVERSİTEYİ TÜRKİYE'DE OKUMAK İSTİYOR

Esma'nın gelecek planları arasında da Türkçe ve Türkiye var.

Liseyi tamamladıktan sonra Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Türkçesini geliştirmeyi amaçlayan Esma, maddi imkanları el verirse eğitimini Türkiye'de sürdürmek istiyor.

Mısırlı genç, "İleride üniversiteyi Türkiye'de okuma hayalim var. Türk halkını, yemeklerini ve kültürünü çok seviyorum." dedi.