İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2225
  • EURO
    52,9618
  • ALTIN
    6664.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 17 yaşındaki saldırgan işyerini kurşunladı! Üzerinden çıkanlar pes dedirtti
Yaşam

17 yaşındaki saldırgan işyerini kurşunladı! Üzerinden çıkanlar pes dedirtti

Esenyurt'ta daha öncede kurşunlandığı öğrenilen bir kafeye yeniden silahlı saldırı düzenlendi. O sırada çevreden geçen gece bekçileri, 17 yaşındaki Mehmet Can İ. isimli silahlı saldırganı kısa süreli kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada 1 adet el bombası, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

IHA5 Mayıs 2026 Salı 15:39 - Güncelleme:
17 yaşındaki saldırgan işyerini kurşunladı! Üzerinden çıkanlar pes dedirtti
ABONE OL

Olay, sabah 04.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Mehmet Can İ. isimli çocuk yaştaki saldırgan kafenin önüne gelerek silahını ateşledi. 6 el ateş eden şahıs olayın ardından koşarak kaçarken, o sırada çevreden geçen gece bekçileri silahlı saldırganı kovalamaya başladı. Şahıs kaçtığı sırada elindeki poşeti çalıların arasına atarken, ihbar üzerine destek amacıyla çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yakalanan silahlı saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

ATTIĞI POŞETTEN EL BOMBASI ÇIKTI

Silahlı saldırının ardından bekçilerin kovaladığı Mehmet Can İ., koşarken bir poşeti çalıların arasına attı. Şahıs gözaltına alındıktan sonra yapılan incelemede şahsın üzerindeki el bombasını çalıların arasına attığı tespit edildi. Yapılan üst aramasında ise tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, kurşunlanan kafenin daha önce de silahlı saldırıların hedefi olduğu öğrenildi.

  • silahlı saldırı
  • gözaltı
  • el bombası

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.