17-23 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? 17-23 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

17-23 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Hafta sonu vatandaşlara büyük fırsatlar sunan ŞOK marketler zinciri, yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yine her kategorideki çeşitli ürünleriyle her kesime hitap eden SOK aktüel ürünler kataloğu çok özel ve uygun fiyatlarıyla bu hafta da müşterilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gokidy Oyuncak Çöp Kamyonu 29,90 TL, Oyuncak Şef Mangal Seti 26,90 TL, 20 metre uzunluğunda 90 cm genişliğinde Piknik Örtüsü 4,99 TL, Ahşap Kollu Katlanır Sandalye 49,90 TL, Katlanır Kamp Sandalyesi 44,90 TL, 32 Parça Piknik Seti 17,95 TL'den satılıyor. İşte tüm detaylar aşağıda...

ŞOK 17 NİSAN 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Ahşap Kollu Katlanır Sandalye 49,90 TL. Katlanır Kamp Sandalyesi 44,90 TL. 32 Parça Piknik Seti 17,95 TL. 22 litre kapasiteli Piknik Sepeti 44,90 TL. Büyük Izgara Teli 11,95 TL. Katlanır Pratik Mangal 34,90 TL. Gokidy 20″ Jant Bisiklet 279 TL.

ŞOK 13-16 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

Titiz Katlanır Faraşlı Fırça 12,95 TL. 2 yıl garantili 3 Basamaklı Metal Merdiven 49,90 TL. Çift Kişilik Kapitoneli Alez 34,90 TL. Süngerli Sandalye Minderi 5,90 TL. Tabure 9,99 TL.

Fantom Dik Süpürge 129 TL. Sinbo Saç Düzleştirici 29,90 TL. Philips Saç Kurutma Makinesi 129 TL. Axen Led TV 1599 TL. Normal fiyatı 14,95 TL olan Marmarabirlik 450gr Zeytin sadece 7 TL.

13,90 TL değerinde 400ml Dove Şampuan çeşitleri 25 TL ve Üzeri alışverişlere özel olarak sadece 8 TL. 200x220cm ölçülerinde Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 39,90 TL. 160×220 cm ölçülerinde Çok Amaçlı Tek Kişilik Yatak Örtüsü 34,90 TL.

ŞOK MARKETLER HAKKINDA

(İlgili metin kurumun resmi internet sitesinden alınmış olup, hiçbir değişiklik yapılmamıştır)

Türkiye'nin 81 ilinde 6.364'ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000'e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını "tek yerden" ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015'in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016'da 1.000 adet ve 2017'de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.