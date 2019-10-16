18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM müşterileri tarafından heyecanla beklenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile raflardaki yerini alıyor. Salı ve cuma günleri yenilenen BİM aktüel ürünler kataloğunda ilgi çekici ürünler bulunuyor. BİM'de bu hafta; Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 159 TL'den, Fakir Rhapsody Blender Set 149 TL'den, Chef's Petek Doku Tava 28 cm 24,90 TL'den, Trust Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'dden, HP Notebook 1.799 TL'den ve Dekoratif Ahşap Fener 3'lü 109 TL'den raflardaki yerini alacak.