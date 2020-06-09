09 Haziran 2020 Salı 17:16 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 17:16

Koronavirüs bulaş riskini en aza indirgemek için ülkemizde görülen ilk vakaların ardından 18 yaş altına ve 65 yaş üstü yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı getirildi. Salgınla mücadelede gelinen noktada normalleşme süreciyle birlikte pek çok kısıtlama gevşetildi. Buna göre; Şehir içinde veya il dışına gitmek için 18 yaş altı otobüse binebilir mi? 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? Geçtiğimiz hafta alınan kararla 18 yaş altı dışarı çıkma izni haftada 2 gün olarak belirlenen 18 yaş altı gençler ve çocukların aklında '18 yaş altı otobüse binebilir mi?' sorusu var. İşte 18 yaş altı toplu taşıma kullanma ile ilgili merak edilenler.

18 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

18 yaş altı çocuklar ve gençler şehir içi otobüs hatlarını kullanamaz. İçişleri Bakanlığı 18 yaş altı genelgesinde izin günlerinde yürüme mesafesinde dışarı çıkmalarına izin verilmiştir. Bu nedenle 18 yaş altı izin günlerinde dahi otobüse binemez. İl dışı seyahatlerde ise 18 yaş altı gençler ve çocuklar yanında velisi olmadan, seyahat izin belgesi almadan otobüse binemez.

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?

18 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma yasağı dolayısıyla toplu taşıma kullanamazlar. Cuma ve çarşamba günleri dışarı çıkma izninde ise yürüme mesafesi hariç toplu taşıma araçlarına binerek bir yerlere gitmeleri yasaktır. Yalnızca çok uzaklaşmamak kaydıyla bisiklete binebilirler. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelgesinde bu karara yer verilmiştir.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENELGESİ

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş arasındakiler Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi - şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

Çarşamba ve Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.