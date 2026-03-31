  • 18 yıl sonra ilk: Yağışlar Çaygören Barajı'na cansuyu oldu
18 yıl sonra ilk: Yağışlar Çaygören Barajı'na cansuyu oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar, Çaygören Barajı'nın doluluk oranını 18 yıl sonra ilk kez yüzde 98 seviyesine taşıdı. Taşkın riskine karşı DSİ ekipleri kontrollü su salımı gerçekleştirirken, bazı bölgelerde tarım arazileri ve köprü geçişleri su altında kaldı.

AA31 Mart 2026 Salı 16:17
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, günlerdir süren yoğun yağışların ardından ciddi bir su baskını tehdidiyle karşı karşıya geldi. Çaygören Barajı'ndaki doluluk oranının rekor seviyeye çıkması, bölgede hem sevince hem de endişeye neden oldu. DSİ ve belediye ekipleri, olası risklere karşı sahada yoğun çalışma yürüttü.

İlçede günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi. Bazı bölgelerde köprü geçişleri ile tarım arazileri su altında kaldı.

ÇAYGÖREN BARAJI 18 YIL SONRA YÜZDE 98 DOLULUĞA ULAŞTI

Yağışlarle ilçedeki Çaygören Barajı'ndaki doluluk oranı 18 yıl sonra en yüksek seviye olan yüzde 98'e ulaştı.

DSİ'DEN TAŞKIN RİSKİNE KARŞI KONTROLLÜ SU SALIMI

Taşkın riskine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından kontrollü su salımı gerçekleştirildi.

Sındırgı Belediyesi ekipleri de su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik yaptı.

  • Çaygören Barajı
  • Sındırgı sağanak
  • DSİ kontrollü su salımı
  • Balıkesir sel
  • baraj doluluk oranı

