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Yaşam

187. yıla yakışır sürpriz: Mahalleli el ele verdi, Jandarmayı bağrına bastı

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayanlar, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeline Türk bayraklarıyla sürpriz karşılama programı düzenledi.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
187. yıla yakışır sürpriz: Mahalleli el ele verdi, Jandarmayı bağrına bastı
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Sancar Mahallesi'ne gelen jandarma ekipleri, vatandaşlar tarafından ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılandı.

Etkinliğin organizasyonunda yer alan Bekir Dok, yaptığı açıklamada, jandarmanın huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu belirterek, "Huzurumuzu sağlayan, canımızı emanet ettiğimiz jandarmamızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. İyi ki varlar." dedi.

Programda jandarma personeli ile mahalle sakinleri samimi bir ortamda bir araya gelirken, günün anısına pasta kesildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Etkinliğe Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, İlçe Jandarma Astsubay Üstçavuş Yılmaz Köker ve Alaçam Merkez Karakol Komutanlığı personeli katıldı.

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