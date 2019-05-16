19 Mayıs şiirleri 2 kıtalık-4 kıtalık kısa ve uzun en güzel şiirler! En anlamlı 19 Mayıs şiirleri ve mesajları! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kaldı. Türkiye’de ve KKTC’de her yıl Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 7’den 70’e kadar herkes tarafından büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türkiye için çok önemli bir anlamı olan 19 Mayıs için hazırlıklar tüm hızıyla ülke genelinde devam ediyor. Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olan tarihi 19 Mayıs günü ile ilgili de vatandaşlar tarafından şiirler, sözler internetten araştırılmaya başlandı. Bizde sizin için en anlamlı 19 Mayıs şiirleri 2 kıtalık-4 kıtalık kısa ve uzun en güzel mesajları sizin için haberimizde derlerdi. İşte detaylar…