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Yaşam

19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep'te, lise öğrencisi Yusuf Karataş (19), kendisini konuşmak için yanına çağıran husumetli olduğu arkadaşı Onur C. (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Onur C., adliyeye sevk edildi.

DHA14 Haziran 2021 Pazartesi 12:25 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:25
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Olay, dün akşam Yukarıbayır Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Onur C., husumetli olduğu arkadaşı lise öğrencisi Yusuf Karataş'ı iddiaya göre konuşmak için yanına çağırdı. Parka gelen Karataş ile Onur C. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Onur C., Karataş'ı bıçakladı. Vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Karataş kanlar içinde yere yığılırken, Onur C. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Karataş, hastaneye kaldırıldı. Yusuf Karataş burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yusuf Karataş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bir süre sonra polise teslim olan Onur C., ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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