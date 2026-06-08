İddiaya göre, mevsimlik işçi olarak bölgede bulunan 29 yaşındaki Sultan Aydın ile mahallede yaşayan bir tarla sahibinin oğlu arasında ilişki olduğu öne sürüldü.

Olayı öğrendiği iddia edilen baba Süleyman Aydın'ın, kızını araziye götürdüğü ve daha sonra kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Kayıp olarak aranan Sultan Aydın, bir süre sonra Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada uzun yıllar boyunca herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

KIZ KARDEŞLER BABALARINI İŞARET ETTİ

Dosyanın yeniden ele alınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Sultan Aydın'ın 2 kız kardeşi gözaltına alındı. İfadeleri alınan kardeşler olayın babaları Süleyman Aydın tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdükleri, ayrıca olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yer gösterimi yaptırıldığı öğrenildi.

JASAT 19 YILLIK CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Öte yandan, hakkında iddialarda bulunulan Süleyman Aydın'ın 2022 yılında hayatını kaybettiği belirtildi. Soruşturmanın, elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda ilgili savcılık tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.