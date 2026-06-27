1988 tarihli Kabe örtüsü Millet Cami ve Külliyesi'nde sergileniyor

Şahinbey Belediyesi Millet Cami ve Külliyesi, manevi değeri yüksek bir kutsal emanete ev sahipliği yapıyor. 1988 yılında Kabe-i Muazzama'da kullanılan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen saf ipekten Kâbe kapısı örtüsü, vatandaşların ziyaretine açıldı. Kâbe'nin kapısını süsleyen ve İslam Dünyası için büyük anlam taşıyan tarihi örtü, Şahinbey Belediyesi Millet Cami ve Külliyesi'nde sergileniyor. Saf ipekten dokunan ve altın ile gümüş sırma işlemeleriyle dikkat çeken örtü, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

"VATANDAŞLARIMIZI MİLLET CAMİ'NE BEKLİYORUZ"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımız Kabe'nin kapısının örtüsünü gelip orijinal haliyle ziyaret edebilirler. En azından oraya olan hasretimizi bir nebze bu vesileyle dindirmiş oluruz diye düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızın Kabe örtüsünü millet camimizde görebilirler" dedi.

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Şahinbey Belediyesi Millet Cami ve Külliyesi, ibadetin yanı sıra kültürel ve manevi etkinlikleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce farklı kutsal emanetlere de ev sahipliği yapan külliye, bu kez 1988 yılında kullanılan Kâbe kapısı örtüsünü vatandaşlarla buluşturarak önemli bir manevi hizmet sunuyor. Kabe'nin kapısını uzun yıllar süsleyen ve saf ipekten üretilen tarihi örtü Şahinbey Belediyesi Millet Cami ve Külliyesi'nde ziyaret edilebilecek.