İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2026 Cuma / 4 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4464
  • EURO
    53,2949
  • ALTIN
    6199.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 2 aile birbirine girdi! Halı saha kavgası üç ile sıçradı
Yaşam

2 aile birbirine girdi! Halı saha kavgası üç ile sıçradı

Şanlıurfa'da iki aile arasında halı sahada top oynarken çıkan kavga Diyarbakır ve Elazığ'a da sıçradı. At yetiştiricisi olan ailelerin kavgalarında şimdiye kadar 13 kişi yaralandı.

IHA19 Haziran 2026 Cuma 17:12 - Güncelleme:
2 aile birbirine girdi! Halı saha kavgası üç ile sıçradı
ABONE OL

Olay, önceki gün Şanlıurfa'da meydana geldi. Halı sahada karşılıklı top oynayan 2 aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırıldı. At yetiştiricisi olan iki aile, bugün Diyarbakır ve Elazığ'da hipodromlarda karşılaştı.

Her iki hipodromda başlayan sözlü tartışmalar bir anda taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hipodromlarda yakınlarının arasında kavga çıktığını duyup gelen ve Şanlıurfa'da birbirlerine komşu iki köyde yaşayan aileler de kavgaya tutuştu.

Haber verilmesi üzerine Diyarbakır Hipodromuna 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır'daki kavgada yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Elazığ Hipodromundaki kavgada ise 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.