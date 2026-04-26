26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
  • 2 aylık bebeğini öldürdü! Cani annenin ilk ifadesi ortaya çıktı
2 aylık bebeğini öldürdü! Cani annenin ilk ifadesi ortaya çıktı

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 aylık kızını boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne Serpil C.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli anne ifadesinde, 'Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum' diyerek suçlamaları reddetti.

IHA26 Nisan 2026 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Olay, dün akşam saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aylık Ela C. evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Kan donduran olayın ardından şüpheli anne Serpil C. (30), evden çıkarak D-100 kara yolu üzerinden Yeniçağa ilçesi istikametine kilometrelerce yürüdü.

MİNİK ELA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yol kenarında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan anne emniyete götürülürken, hayatını kaybeden minik Ela ise bugün Demircisopran köyünde acılı babasının gözyaşları arasında toprağa verildi.

"KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM"

Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan anne Serpil C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Emniyetteki ilk sorgusunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Serpil C.'nin, iddiaları kesin bir dille reddettiği öğrenildi. Şüpheli annenin verdiği ifadede, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" şeklinde savunma yaptığı belirtildi.

Şüpheli kadının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

