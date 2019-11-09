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2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor

Bursa´nın Gemlik ilçesinde 55 yıl önce yağ fabrikasının kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 2 bin 400 yıllık mezar odası, o günden bugüne muhafaza ediliyor.

  • DHA
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Gemlik'te, 1964 yılında madeni yağ fabrikası için yapılan kazı esnasında tarihi kalıntılara rastlandı. Bunun üzerine durum yetkili makamlara bildirildi. Yapılan incelemede yapının 2 bin 400 yıllık mezar odası olduğu belirlendi. Bulunan taş ve sütun parçaları, fabrikanın denize bakan yönünde orijinaline uygun şekilde birleştirildi. Fabrika yetkilileri de mezar odasını, bulunduğu yerde korumaya devam ediyor.

ARKEOLOGLAR 2 BİN 400 YIL OLARAK TARİHLEDİ

1964 yılında, Gemlik´e gelen arkeolog ekibince fabrikada bulunan mezar odasının milattan önce 4'üncü yüzyıl olarak tarihlendiği belirtildi. 2019 yılının mayıs ayında yapılan incelemede ise mezar odasında bulunan taşların, Marmara Adası'nda bulunan mermerlerden yapıldığı tespit edildi. Arkeolog Gözde Kıraner ve Koray Taşdemir ile mimar Ebru Aydoğdu Kaya tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, 2 metre yüksekliğindeki duvarın örgü işçiliğiyle oluşturulduğuna yer verildi. Duvar odasının ve kapısının kırık olmasına rağmen, uygun şekilde yapıştırıldığına vurgu yapılan raporda, mezar odasının oldukça iyi durumda olduğu belirlendi.

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