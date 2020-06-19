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Yaşam

2 flamingo ve 1 suna kuşunu tüfekle vuran kişiye 13 bin TL ceza

Konya'nın Altınekin ilçesinde, 2 flamingo ve 1 suna kuşunu tüfekle vurarak öldürdüğü tespit edilen kişiye 13 bin 237 TL ceza kesildi.

DHA19 Haziran 2020 Cuma 20:22 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 20:22
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Altınekin ilçesinde bir kişinin yasal olmayan yollarla avlandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, yasak avlanan kişiyi yakaladı. Arazide çadır kuran kişinin 2 flamingo ve 1 suna kuşunu tüfekle vurarak öldürdüğü tespit edildi. Avda kullanılan bir tüfeğe el konuldu. Avda yakalanan ve sağ olduğu anlaşılan bir keklik ise doğaya bırakıldı. Kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten toplamda 13 bin 237 TL ceza kesildi.

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