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Yaşam

2 genç hayatını kaybetmişti! Feci kaza saniye saniye kamerada

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

IHA7 Haziran 2026 Pazar 16:05 - Güncelleme:
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Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Çayırpınar köyü Ata Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. C.Y.F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, Reşadiye istikametinden Niksar yönüne seyir halindeyken, yolun sağında park halinde bulunan 60 TK 017 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. (35) hafif yaralandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kara yolunda seyreden araçların ardından otomobilin hızla olay yerine yaklaştığı, çarpmanın ardından bölgede hareketlilik yaşandığı görülüyor. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların olay yerine yöneldiği ve kısa süre içerisinde ekiplerin bölgeye sevk edildiği görüntülere yansıyor.

Sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Çetin Coşkun ve Semih Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. F.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede 60 M 2028 plakalı başka bir aracın da kazanın meydana gelişinde etkili olduğu tespit edildi. O aracın ehliyetsiz sürücüsü A.O.T. (20) ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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2 genç hayatını kaybetmişti! Feci kaza saniye saniye kamerada

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