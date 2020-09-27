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Yaşam

2 gündür kayıp İshak aranıyor

Afyonkarahisar'da, 2 gündür kendisinden haber alınamayan İshak için jandarma ve AFAD ekiplerince arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

DHA27 Eylül 2020 Pazar 23:54 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 23:54
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli beldesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki İshak Akkuleli’nin bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli beldesinde, Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında evlerinin önünde oynayan İshak Akkuleli’nin bir süre sonra kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, beldede inceleme ve arama yaptı. Dün ve bugün yürütülen çalışmalara AFAD ekipleri ve özel eğitimli köpekler de katıldı.

Şu ana kadar yapılan arama çalışmalarından henüz sonuç elde edilemediği öğrenildi.

Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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