2. kattan düştü... Çamaşır ipi kurtardı

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2. kattan düşen çocuğu çamaşır ipi kurtardı

Samsun’da, 2. kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk, alt kattaki balkonda bulunan çamaşır ipine takılması üzerine kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Sırrı Akalın Sokak’ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. katta bulunan evlerinin balkonunda oynayan down sendromlu olduğu öğrenilen Toprak K. (2,5), balkon korkulukları arasından beton zemine düştü. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince küçük çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 

DÜŞERKEN BALKONUN ÇAMAŞIR İPİNE TAKILDI

 
Küçük çocuk 2. katın balkonundan düştüğü sırada ise birinci katın balkonunda bulunan çamaşır ipine takıldı. Bu nedenle hızı azalan küçük çocuk kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
 
Küçük çocuğun balkondan düşme anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun balkondan yere düşmesi görülüyor.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
 

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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