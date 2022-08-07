2 kayınbiraderini bacaklarından vurdu! Bir kişiyi rehin aldı

Olay, saat 12.00 sıralarında Havuzlubahçe Mahallesi'nde Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah İ., kayınbiraderi Sercan T.'nin tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle dükkana giren Abdullah İ., tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi bacaklarından vurdu. Daha sonra saldırgan, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

KORKUP BUZDOLABINA SAKLANMIŞ

Polis ekipleri, uzun süre Abdullah İ.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan Abdullah İ., polis teslim oldu. Bu sırada yaralı yakınları, Abdullah İ.'ye saldırmak istedi. Gözaltına alınan saldırgan, daha sonra emniyete götürüldü. 2 yaralının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada Sercan T.'nin yanında çalışan yabancı uyruklu Ahmet Hac Hamdo'nun olay sırada dükkanda olduğu, korkarak içerideki buzdolabına saklandığı ve polisin iknası sırasında ekiplerce kurtarıldığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)