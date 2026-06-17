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Yaşam

2 kız kardeşin ölümüne neden olmuştu: Katilin cezası belli oldu

Ankara'da kamyonun çarptığı iki kız kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilirken, sürücü belgesinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.

IHA17 Haziran 2026 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
2 kız kardeşin ölümüne neden olmuştu: Katilin cezası belli oldu
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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık şoför Murat Üneş, hayatını kaybedenlerden Anıl Gülçür'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan cezalandırılması şeklinde mütalaasını sundu. Mahkeme başkanı, daha sonra savunma yapması için sanık Üneş'e söz verdi. Üneş, "Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke böyle kaza yaşanmadaydı. Ben sizin adaletinize sığınıyorum" dedi.

Ardından hükmünü açıklayan mahkeme, sanık Üneş'i "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verirken, sürücü belgesinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

  • kamyon kazası
  • hapis cezası
  • adli kontrol

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