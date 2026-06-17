2 kız kardeşin ölümüne neden olmuştu: Katilin cezası belli oldu

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık şoför Murat Üneş, hayatını kaybedenlerden Anıl Gülçür'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan cezalandırılması şeklinde mütalaasını sundu. Mahkeme başkanı, daha sonra savunma yapması için sanık Üneş'e söz verdi. Üneş, "Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke böyle kaza yaşanmadaydı. Ben sizin adaletinize sığınıyorum" dedi.

Ardından hükmünü açıklayan mahkeme, sanık Üneş'i "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verirken, sürücü belgesinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.