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Yaşam

2 metre boyunda yılan yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde 2 metre boyunda yılan yakalandı.

DHA07 Nisan 2021 Çarşamba 12:37 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 12:37
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Olay, dün İnegöl'ün Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar, yeşil alan içinde yılanı görünce panik yaşadı. Çocukların bağrışmalarını duyan site sakinlerinden Musa Doğan, 2 metrelik yılanı eliyle yakalayıp kafesin içine koydu. Kafesle siteden tarlalık alana giden Doğan, yılanı doğaya saldı.

Musa Doğan, "Site bahçesinde oynayan çocuklar bağırınca koştuk. Yılanı yakalayıp kafese koyduk. Öldürmeyelim, dedik. Yazıktır o da bir canlı. İncitmeden doğaya saldık. Oldukça uzun bir yılandı. Zehirli olduğunu düşünüyorum." dedi.

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