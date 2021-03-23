2 metre boyundaki ölü yunus kıyıya vurdu

DHA 23 Mart 2021 Salı 15:24 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 15:24

Kentte öğle saatlerinde İnkum sahiline vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yunusun kuyruğunda ve vücudunun bazı yerlerinde kesi izleri saptandı. Yunusun, dalgalarla birlikte kayalıklara çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.

Ölü yunus için jandarma ekipleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi.

İnkum'da oturan Buğra Bayraktar, "Özellikle bu mevsimlerde yunus ölüleri sahile vuruyor. Bu yunusun vücudunda kesi izleri var. Tahminimiz yunus kayalıklara vurarak, yaşamını yitirdi. Bu tür manzaralar İnkum'da yaşanıyor. Bizleri bu görüntüler üzüyor" dedi.