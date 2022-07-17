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Yaşam

2 saat önce aldığı otomobil bu hale geldi!

Sancaktepe'de 2 saat önce aldığı otomobilde sorun yaşayan sürücü, aracını emniyet şeridine çektiği sırada kamyon çarptı. Kazada otomobil sürücüsüyle eşi yaralandı.

DHA17 Temmuz 2022 Pazar 15:25 - Güncelleme:
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Sancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde 2 saat önce aldığı 35 CMU 12 plakalı otomobiliyle giden M.E, aracı hararet yapınca emniyet şeridine geçerek yavaşladı. Saat 13.00 sıralarında aynı istikamette ilerleyen 33 UK 944 plakalı kamyon şoförü E.A, 35 CMU 12 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil savrulurken, çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücü M.E ile eşi H.E'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi götürdü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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