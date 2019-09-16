26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7157
  • 6,3017
  • 275.678
  • 102496
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde üzüm hasadının sonuna gelinmesi ile birlikte pekmez yapımına başlandı. Yıllık yaklaşık 500 ton üzüm üretiminin yapıldığı İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

26 bin nüfuslu İncesu'da temel geçim kaynaklarından olan üzümün bir bölümü yemelik olarak tüketilirken, özellikle siyah üzümler pekmez olarak değerlendiriliyor. Bağcılığın yaygın olduğu ilçede pekmez yapımı Eylül ayının ortalarında başlayarak, Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor. 40 bin dekar bağ bulunan ilçede yaklaşık 500 ton yaş üzüm üretiliyor. Üzümlerin bir bölümü pekmez, diğer bölümü ise şıralık oluyor. Atadan kalma yöntemlerle pekmez üreten Sultan Koçer (59), yaptıkları pekmezin çok yararlı ve vitaminli olduğunu söyledi. Pekmezin atalarımızın sofralarından eksik etmediği bir zenginlik olduğunu belirten Koçer, "Üzümden pestil, pekmez, pelverdi gibi ürünler elde ederiz" dedi.
Pekmez yapımının zorluklarını anlatan Koçer, "İlk aşamada üzümler geliyor, şırahaneye dökülür, onlar yıkanır, sonra kendimiz ezeriz. Buraya özel bir toprağımız var. O toprakla üzümü harmanlarız. Daha sonra da büyük kazana kor bekletiriz. Ocağı yaktıktan sonra durulanmasını bekleriz. Kıl heybelerimizde damlama aşaması yapılır. Sonrada pekmez için en son aşamaya olan kaynatma işlemini yaparız. Pekmez 2,5 saat kaynıyor. Kıvamı gelince kazanları indiririz. İki çeşit pekmez var. Biri beyaz üzümden yapılan pekmezdir. Bir de siyah üzümden yapılan ve birçok hastalığa iyi gelen pekmezimi var" diye konuştu.
Bu sene üzüm hasadından umduklarını bulamadıklarını söyleyen Sultan Koçer, "Hava şartlarından üzümümüz pek olmadı. Pekmezi 30 TL'den satıyoruz. Ben, yaptığım pekmezi yakınlarıma hediye amaçlı veriyorum. Kışın sofralarımızdan hiç eksik etmeyiz. Çocuklarımız sabah okula giderken hasta olmasın diye bir kaşık pekmez veririz" dedi.

Mehmetçik´ten teslim olan yaralı teröriste şefkat eli! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İran, BAE'ye ait tekneye el koydu: 11 kişiyi gözaltına aldı

İran, BAE'ye ait tekneye el koydu: 11 kişiyi gözaltına aldı

Kampüste kahreden ölüm: Dereceyle mezun olmuştu

Kampüste kahreden ölüm: Dereceyle mezun olmuştu

BM'den 'soykırım' açıklaması: Yeni deliller ortaya çıktı

BM'den 'soykırım' açıklaması: Yeni deliller ortaya çıktı

Rıza Kayaalp finale yükselmeyi başardı

Rıza Kayaalp finale yükselmeyi başardı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü

NSU terör örgütünden Türk avukata ölüm tehdidi

NSU terör örgütünden Türk avukata ölüm tehdidi

Bu fotoğraftaki herkes öldü

Bu fotoğraftaki herkes öldü

Dünyayı sarsacak tehdit: Her an yeniden vurabiliriz

Dünyayı sarsacak tehdit: Her an yeniden vurabiliriz
 

POPÜLER HABERLER

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA