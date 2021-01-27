27 Ocak 2021 Çarşamba 15:00 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:00

Harriet Tubman kimdir? 20 doların üzerinde Harriet Tubman'ın resmi basılacak olmasıyla birlikte kim olduğu konusunda araştırmalar hız kazandı. Harriet Tubman, kölelikten kurtulduktan sonra kendisi gibi dışanan yüzlerce kişiyi kurtarmak için çabalamış bir kadındır. Siyahi insanların köleleştirilmesinin adeta bir sembolü olan Harriet Tubman, hayatı boyunca özgürlük için emek vermiştir. İşte Harriet Tubman hakkında detaylı bilgi.

JARRİRET TUBMAN KİMDİR?

Harriet Tubman, Araminta "Minty" Ross adıyla Harriet Green ve Ben Ross adlı kölelerin çocuğu olarak 1822 senesinde Maryland'de doğdu. Tam doğum yeri ve günü gününe doğum tarihi bilinmemektedir.

Siyahi Amerikalı kölelik karşıtı eylemci, Süfrajet, Sivil haklar eylemcisi ve Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon aleyhine çalışıp Birlik lehine casusluk yapmış hemşiredir.

Köle olarak doğan Tubman, 1849 senesinde kölelikten kaçarak Pensilvanya, Philadelphia'ya gitmiştir. Daha sonra Maryland'e tekrar dönerek ailesini de kölelikten kurtarmıştır. "Yeraltı Demiryolu" (Underground Railroad) adını verdiği gizli yollar ve güvenli evleri tesis etmiş ve kölelik karşıtı ağı kurarak eylemlerine devam etmiştir. On üç sefer ile toplamda yetmiş köleyi ve aileyi kölelikten kurtarmıştır.

Kölelik karşıtı liderlerden John Brown'a da yardım etmiş ve Harpers Ferry'ye yapacağı baskın için adam toplamasını sağlamıştır. Amerikan İç Savaşı sonrasında kadın hakları konusunda eylemlere ağırlık vermiştir.

Kadınlara oy hakkı verilmesini savunan ve Süfrajet Hareketi'nin önde gelen isimlerinden olan Harriet Tubman 1913'te öldükten sonra Amerikan toplumu için cesaret ve özgürlüğün sembol isimlerinden biri olmuştur.

Evlenmeden önceki soyismi ile Harriet Ross , Afrika kökenli bir ailenin çocuğu olarak Maryland, Dorchester County'de 1819 veya 1820 yıllarında köle olarak dünyaya geldi. Zor koşullar altında büyütüldü ve küçük bir çocukken bile kırbaçlanmaya maruz kaldı. 12 yaşındayken, kaçmaya teşebbüs eden bir adamı bağlaması emrini yerine getirmediği için beyaz bir gözetmen tarafından kafasına aldığı bir darbe sonucu ağır şekilde yaralandı.

25 yaşında özgür bir Afrikalı Amerikalı olan John Tubman ile evlendi. Beş yıl sonra, güneye satılacağından korkarak kaçtı.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Tubman'a beyaz bir komşusu tarafından bir kağıt verildi. Kağıtta özgürlüğe giden ilk evi nasıl bulacağına dair bilgiler yer alıyordu. İlk evde bir arabaya bindirildi, üzeri bir çuvalla kapatıldı ve bir sonraki hedefine götürüldü. Pennsylvania yolunu izleyerek, ilk olarak Philadelphia'ya yerleşti ve burada Yeraltı Demiryolunda Philadelphia İstasyon Sorumlusu William Still ile tanıştı. Still'in ve Philadelphia Anti-Kölelikle Mücadele Derneği diğer üyelerinin yardımıyla Yeraltı Demiryolunun işleyişini öğrendi.

300 KİŞİYİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURDU

1851'de ailesinin üyelerini St. Catherines'e taşımaya başladı. St. Catherines'deki North Street, 1857'ye kadar onun operasyon üssü olarak kaldı. Oradayken, Yeraltı Demiryolunda faaliyetlerini finanse etmek için şef olarak çalıştı ve Cenevre Caddesi'ndeki Salem Chapel BME Kilisesi'ne katıldı.

Harriet Tubman, kölelikten kurtulduktan sonra ailesinin diğer üyelerini kurtarmak için Maryland'e döndü. Kuzeyde yaklaşık 300 kişiyi özgürlüğe götürdüğüne inanılıyor.

1911 senesine gelindiğinde Tubnam'ın vücudu çok zayıf ve çelimsiz hale gelmişti, bu sebeple evde bakılma ihtiyacı doğdu. Dönemin New york gazeteleri durumu için "hasta ve beş parasız" ifadeleri ile haber servis ediyordu. 10 Mart 1913 tarihinde zatürreden öldü.

ANDREW JACKSON'UN PORTRESİ KALDIRILIYOR

2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, $20'lık banknotlara Başkan Andrew Jackson'ınki yerine Harriet Tubman'ın portresinin konacağını açıklamıştı.

Jackson'ın yerine kölelik karşıtı siyahi aktivist Harriet Tubman'ın portesi basılacak.

ABD'de ilk olarak 44. Başkan Barrack Obama köleleri olan Andrew Jackson'ın banknottan kaldırılmasını istemişti.

Ancak Donald Trump görevi devraldığında değişiklik askıya alınmıştı. Biden yönetimi bu değişiklik için tekrar harekete geçti.

Kölelik yanlısı Jackson'ın yerinde, 1800'lü yıllarda kölelik karşıtı siyasal mücadelede önemli isimlerden Harriet Tubman'ın portesi ilerleyen yıllarda 20 dolarlık banknotun üzerinde olacak.