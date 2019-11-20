20 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, Afili Aşk Kurşun reyting sıralaması

20 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuruluş Osman, Afili Aşk Kurşun reyting sıralaması yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam TRT 1’de Benim Adım Melek, Kanal D’de Afili Aşk, Tv8’de MasterChef Türkiye ve ATV’de aylardır heyecanla beklenen Kuruluş Osman yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanması ile birlikte zirvenin sahibi belli olacak.

20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

20 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Kuruluş Osman, Afili Aşk Kurşun reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

13 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

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