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20 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, Afili Aşk Kurşun reyting sıralaması

20 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, Afili Aşk Kurşun reyting sıralaması açıklandı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam TRT 1’de Benim Adım Melek, Kanal D’de Afili Aşk, Tv8’de MasterChef Türkiye ve ATV’de heyecanla beklenen Kuruluş Osman yapımları ekranlara gelecek. Sevilen dizilerin ekrana gelmesinin hemen ardından izleyiciler reyting sonuçlarını merak ediyorlar. 20 Kasım reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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20 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuruluş Osman, Afili Aşk Kurşun reyting sıralaması yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam TRT 1’de Benim Adım Melek, Kanal D’de Afili Aşk, Tv8’de MasterChef Türkiye ve ATV’de aylardır heyecanla beklenen Kuruluş Osman yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanması ile birlikte zirvenin sahibi belli olacak. 
 
20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 
20 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Kuruluş Osman, Afili Aşk Kurşun reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
 
13 KASIM REYTİNG SONUÇLARI 
TOTAL 
 

 
AB

 
ABC
 

Başkan Erdoğan´dan CHP´ye çok sert ´susturun bu kadını´ tepkisi

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