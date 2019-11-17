20 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta neler var? 20 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta neler var? sorusunun yanıtı tüm ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL'den, Sinbo Tost Makinesi 139 TL'den, Teba Elektrikli Cezve 27,90 TL'den, Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL'den, Kumsal Krep Tava 24,90 TL'den ve Kumsal Tava 36,90 TL'den satışa sunulacak. 20 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.