İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0333
  • EURO
    6,5809
  • ALTIN
    303.701
  • BIST100
    120968
Yaşam

20 yıl sonra gelen bebek sevinci

Trabzon'da yaşayan 45 yaşındaki Nevin ve 46 yaşındaki Neşat Aliyazıcıoğlu, uzun tedavilerden sonra bebeklerini kucaklarına aldı.

AA12.02.2020  16:22 - Güncelleme: 12.02.2020  16:22

Bebek sahibi olmak için yıllarca tedavi gören Aliyazıcıoğlu çifti 10 aşılama, 2 başarısız tüp bebek ve 2 gebelik kaybından sonra Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Tıraş ile mutlu sona ulaştı.

Prof. Dr. Tıraş, doğumdan sonra yaptığı açıklamada, yumurta rezervi az olduğu için havuz yöntemi denen yumurta ve embriyo biriktirme yöntemi uygulandığını anlattı.

En sağlıklı embriyoyu yeni nesil genetik tarama ile seçtiklerini ifade eden Tıraş, "Rahimdeki adenomyozis denilen rahatsızlığa ait nodülleri çıkarttık, rahim içindeki yapışıklıkları açtık. Sonunda da Rüstem Ömer'e kavuştuk. Rüstem Ömer gebeliğin 39. haftasında 3 kilogram 700 gram, 50 santimetre olarak dünyaya geldi. Gayet sağlıklı bir bebek. Anne ve bebek ikisi de gayet sağlıklılar." diye konuştu.

Anne Nevin Aliyazıcıoğlu, "Anlatılacak gibi değil, çok duyguluyum. 20 sene üstüne Allah'ın izniyle doktorumun çabalarıyla bebeğimizi kucağımıza aldık. Allah'ım bütün olmayanlara da nasip etsin." dedi.

Baba Neşat Aliyazıcıoğlu da Allah'ın mucizesi bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Yakınları da aileyi bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Bahçeli: Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmeli

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...
ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...

ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

ABD savaş uçakları Esed rejimine ait askeri noktaları vurdu
ABD savaş uçakları Esed rejimine ait askeri noktaları vurdu

ABD savaş uçakları Esed rejimine ait askeri noktaları vurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.