20 yıllık cinayette DNA detayı! Bin kişilik liste didik didik edildi

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Samsun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Asayiş Şube Müdürlüğü, Kriminal Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma sonucunda 2006 yılından bu yana haber alınamayan Gülcan Yazıcı'nın öldürüldüğü belirlendi.

Kapsamı genişletilen araştırmada 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları inceleyen ekipler, yapılan DNA eşleşmesiyle kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadının Gülcan Yazıcı olduğunu tespit etti.

Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin Osman O, Bayram A. ve N.Y. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla Samsun'un Bafra ilçesindeki adreslerinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, JASAT ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Osman O. ve Bayram A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

JASAT tarafından hazırlanan araştırma ve analiz tutanağına göre, Bafra ilçesi Ozan Mahallesi Ozan Çayı'nda 14 Mart 2006'da bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Şüpheli Albümü'nde kayıtlı kayıp kadınlara ait listede inceleme yapan JASAT ekipleri, 1000 kayıp kadını analiz etti.

Buluntu cesedin yaş aralığında Samsun'un Bafra ilçesi ile bağı olan bir kadın tespit eden ekipler, Yazıcı'nın Yalova'da birlikte yaşadığı K. isimli kişinin Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunduğunu ve o tarihten itibaren kayıp olarak arandığını tespit etti.

Faili meçhul cinayette düğüm çözüldü Kadının K. isimli kişiyle yaşamadan önce Bafra ilçesinde imam nikahlı yaşadığı Osman O'dan iki çocuğu bulunduğunu belirleyen ekipler, Osman O'nun o dönemde çocuklarını arkadaşı Bayram A'ya bıraktığını ortaya çıkardı.

Tutanakta, ekiplerin soruşturma kapsamında Gülcan Yazıcı'nın kızı S.O. ile yapılan mülakatta edindiği şu bilgilere yer verildi:

"Gülcan Yazıcı, 17 Kasım 2005'te kızı S.O'nın doğum gününde Samsun'un Bafra ilçesi Darboğaz köyüne gelerek Bayram A'nın evinde kalan çocukları S.O. ve S.O'yu ziyaret etti. Çocuklarını gördü ve onlarla zaman geçirdi. Gülcan Yazıcı, çocuklarının yanında kaldı. Birkaç gün sonra çocuklarının babası Osman O. da Bayram A'ya ait eve geldi. Gülcan Yazıcı ve çocukları bu evde birkaç gün kaldı. Sonrasında Gülcan Yazıcı, kızı S.O'ya bir telefon numarası verdi ve köyden ayrıldı."

Cesedin bulunduğu Ozan Mahallesi ile Boğazkaya ve Darboğaz köylerinin komşu olduğunu belirleyen ekipler, cesedin yaş aralığının kayıp Gülcan Yazıcı ile uyuştuğunu, kızı S.O. tarafından son görüldüğü tarih ve yer itibarıyla cesedin bulunduğu yere yakın olduğunu tespit etti.

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığınca kızından alınan örneklerle yapılan DNA incelemesinde yüzde 99,99 oranında Yazıcı'nın S.O'nun biyolojik annesi olduğuna dair rapor düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Haziran'da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Samsun'un Bafra ilçesinde 2006'dan bu yana faili meçhul kalan Gülcan Yazıcı cinayetiyle ilgili gerçeğin DNA eşleşmesiyle gün yüzüne çıkarıldığını ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.