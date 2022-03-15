2016'da Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Bitlis'e yerleştirilen Ahıska Türkleri barış için dua ediyor

AA 15 Mart 2022 Salı 11:34 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 11:34

Ahıska Türklerinden Ruhi Gül Şahin, AA muhabirine, Ukrayna'daki savaş nedeniyle endişeli olduklarını, oradaki yakınları için dua ettiklerini söyledi.

Çalışmak için Ukrayna'ya giden oğlunun savaşın başlamasından dolayı geri dönemediğini anlatan Şahin, "Halkımız orada çok mağdur. Yetkililerden rica ediyoruz bizi bir araya getirsinler, evlatlarımıza kavuştursunlar." dedi.

Şahin, kızı ve oğlunun Ukrayna'nın değişik bölgelerinde yaşadığını belirterek, "Benim gibi birçok ana var. Kız kardeşimin oğlu ve gelini orada, torunları burada. Torun her gün babasını özlediği için ağlıyor. Bize yardımcı olun. Hiçbir zaman bizi gözü yaşlı bırakmadınız, inanıyorum ki bundan sonra da bırakmazsınız. Ukrayna'da evlatlarımız, Rusya'da akrabalarımız var. Savaş istemiyoruz, barış olsun. Bunun için herkes elinden geleni yapsın. Çocuklar mağdur olmasın. Büyükler gördü, çocuklarımız görmesin." diye konuştu.

- "UKRAYNA'DA AKRABALARIMIZ VAR"

Halime Tayfur ise çalışmak için Ukrayna'ya giden oğlu, gelini ile torununun savaşın başlamasıyla dönemediğini ve çatışmaların ortasında kaldığını belirtti.

Televizyon izlerken sürekli ağladığını dile getiren Tayfur, şunları dile getirdi:

"Savaş dursun, barış olsun. Allah bir daha göstermesin. Allah, oradaki herkesi korusun. Rica ediyoruz yardım edin, savaşı durdurun. Çocuklarımızı o savaştan kurtarıp getirin. 30 yıl Ukrayna'da kaldık. Oğlum, kızım, eniştem, dünürlerimiz, milletimizin yarısından çoğu orada. Hem Rusya hem de Ukrayna'da akrabalarımız var. Kardeş kardeşi vurabilir mi?"

Halime Kehvan da savaş nedeniyle iki oğlunun Ukrayna'da kaldığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Burada yediğimizden içtiğimizden bir şey anlamıyoruz. Her gün ağlıyoruz. Ukrayna'da 30 yıl kaldık. Oğullarım iş olmadığı için oraya çalışmaya gitti. Çocuklarımız gelsin yüzümüz gülsün istiyoruz." dedi.

- "KARDEŞLERİMİZE KAVUŞMAK İSTİYORUZ

Enver Aydın da savaşın bir an önce son bulmasını istediklerini ve bunun için dua ettiklerini söyledi.

Oradaki kardeşlerine, akrabalarına kavuşmak istediklerini anlatan Aydın, "Bizi bir araya getirin. Savaş dursun ve onlar da bizimle olsun istiyoruz. Bayrağımıza sahip çıkmayı isteriz. Allah onlara da vatana gelmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Adalet Baytaroğlu da Rusya'da kızı ve akrabaları, Ukrayna'da ise oğlu ve torunlarının yaşadığını kaydederek, "Rica ediyoruz yardımcı olsunlar ve savaşı durdursunlar. Ukrayna'da yaşadık, oranın ekmeğini yedik." değerlendirmesinde bulundu.

Baytaroğlu, Ukrayna'daki akrabalarının Türkiye'ye getirilmesini istedi.