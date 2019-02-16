2019 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte kutlanacağı gün

Anneler günü kutlanacağı tarih şimdiden merak konusu oldu. Her yıl dünya genelinde büyük bir coşkuyla geçen Anneler Günü, bu yıl da çeşitli kutlamalar ve etkinlikler düzenlemeyi düşünen vatandaşlar kutlama yapılacak günü heyecanla bekliyor. İşte 2019 tarihli anneler günü kutlanacağı tarih ve merak edilen detaylar…

Her ülkede farklı zaman dilimlerinde kutlanan Anneler Günü, Rusya'da Kasım ayının son pazar günü, ABD'de Mayıs'ın ikinci pazar günü, Arjantin'de Ekim ayının üçüncü pazar günü, Yunanistan'da 2 Şubat'ta, Ortadoğu ülkelerinde 21 Mart'ta ve Çin'de ise 21 Nisan'da kutlanıyor.

Evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelere özel bir gün olan Anneler Günü'nün 2019'da ne zaman kutlanacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Anneler Günü'nün bu yıl hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte konu hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı.



Anneler Günü için geri sayım başladı. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün 2019'da hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, 2019 Anneler Günü hakkında araştırma yapmaya devam ediyor.







ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?



Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye’de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.



ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ



Anneler Günü ne zaman kutlanmaya başlandı? Bu soru her Anneler Günü'nde merak edilen bir soru. Bilinen hikaye annesini kaybetmiş küçük bir kızdan yola çıkıyor. Fakat hikayedeki küçük kız Anna Jarvis annesini 1905 yılında kaybettiğinde 41 yaşındaydı.



Asıl mesleği öğretmenlik olan 1864 doğumlu Anna Jarvis, 1902 yılında babası ölünce annesi ile beraber ABD'de, Philadelphia'da yaşamaya ve çalışmaya başlar. Üç yıl sonra annesini kaybeder. Sürekli annesi ile beraber yaşamasına rağmen öldükten sonra “Ona hayatta iken gerekli ilgiyi gösteremediği”ni düşünür ve iki sene sonra Mayıs'ın ikinci pazarında, annesinin ölüm yıldönümünde arkadaşlarını evine çağırır. Ve bu günün anneler günü olarak ülke çapında kutlanması fikrini ilk onlara açar. Bu fikir çevresi tarafından destek görür ve Amerika'nın önde gelen bir giysi tüccarı finansal destek sağlar.

İlk anneler günü Jarvis'in annesinin 20 yıl süresince haftalık dini dersler verdiği Grafton'daki bir kilisede, 10 Mayıs 1908'de, 407 çocuk ve annesinin katılımı ile kutlanır. Jarvin her bir anneye ve çocuğa kendi annesinin en çok sevdiği çiçek olan karanfillerden birer tane verir. O günden sonra, temizliği, asaleti, şefkati ve sabrı ifade eden beyaz karanfil Amerika'da anneler gününün sembolü olarak kabul edilir. Anneler Günü, 8 Mayıs 1914 tarihinde Başkan Wilson tarafından onaylanarak resmiyet kazanır.