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2019 AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız!

2019 AÖF sınav sonuçları açıklandı! Ara dönem vizelerine katılan öğrencilerin merakla beklediği az önce yanıt geldi. Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde sınavlara giren vatandaşlar, vizelerden yeterli notu alıp alamadıklarını sorguluyorlar. AÖF bahar dönemi vize sınanı sonuçlarına binlerce öğrenci yanıt arıyor. Öğrenmek istediğiniz tüm detaylar haberimizde. İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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2019 AÖF sınav sonuçları az önce açıklandı. AÖF sınavlarına giren vatandaşlar, Nisan ayının sonunun gelmesiyle bekledikleri sonucu az önce öğrendi. AÖF bahar dönemi vize sınanı sonuçlarını için binlerce insan AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranını arıyor. Bu arada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan ve 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılması planlanan Üç Ders Sınav tarihi 27 Temmuz 2019 olarak değiştirildi. AÖF sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız

2019 AÖF sonuçları açıklandı. Sorgulama ekranı için tıklaynız

AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 
 
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
 
Haberimizin detaylarından bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin tüm detayları öğrenebilirsinz.
 
 
AÖF SINAV TAKVİMİ NEDİR?
 
 
25-26 Mayıs tarihlerinde ise Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları tamamlanacak.
 
 
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?
 
Öğrencilere bir yarıyılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştiriliyor. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarıyıldan ders seçebilir. 
 
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
 
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
 
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
 
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
 
AÖF SINAV GEÇME NOTU
 
Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:
 
84 – 100–AA–4,00 (GEÇTİ)
 
77 – 83– AB–3,70 (GEÇTİ)
 
71 – 76– BA–3,30 (GEÇTİ)
 
66 – 70– BB–3,00 (GEÇTİ)
 
61 – 65– BC–2,70 (GEÇTİ)
 
56 – 60– CB–2,30 (GEÇTİ)
 
50 – 55– CC–2,00 (GEÇTİ)
 
46 – 49– CD–1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
 
40 – 45– DC–1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
 
33 – 39– DD–1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
 
0 – 32—-FF–0,00 (KALDI)
 
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ NEDİR?
 
Dersleri kitle iletişim araçları (internet, radyo, televizyon) ile ve çeşitli şehirlerdeki akademik danışmanlık merkezleri tarafından verilen, sınavları yılda 2 kez (vize, final) yapılan, Anadolu Üniversitesi'nin başlattığı bir uzaktan eğitim projesidir. AÖF diplomalarının örgün eğitimle alınan diğer üniversite diplomalarından hiçbir hak eksiği yoktur. AÖF ders kitapları çok düzenli ve kolay anlaşılabilir bir dille yazılmıştır. AÖF e-öğrenme portali yoluyla yayımlanan mp3 dinlemeleri, video dersleri, etkileşimli sunumlar, deneme sınavları vb. sayesinde bilginin öğrencilere yayılımı oldukça kolaylaşmış, zaman ve zeminden bağımsız bir hale gelmiş ve üniversite eğitimi çok modern ve etkileyici yeni bir boyuta taşınmıştır.

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