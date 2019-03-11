2019 AÖF sınavları ne zaman? AÖF 2019 bahar dönemi sınav dönemi tarihleri

AÖF ara sınav tarihleri ne zaman? Sınava girmek isteyen öğrenciler, sınav tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyorlar. Binlerce insan bu sorunun yanıtını araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri ile ilgi resmi internet sayfasından duyuruldu. Üniversite eğitimine açıktan devam eden binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖF bahar dönemi ara sınavları Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri ile ilgi resmi internet sayfasından duyuruldu. Peki AÖF ara sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖF sınavı ile ilgili tüm gelişmeler...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF bahar dönemi ara sınavları için sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden sınavların yapılacağı tarihten bir hafta önce adaylara duyurulacak. Adaylar AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarını ise Nisan ayının sonunda öğrenebilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 25 – 26 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları için sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden sınavların yapılacağı tarihten bir hafta önce adaylara duyurulacak. Adaylar AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarını ise Nisan ayının sonunda öğrenebilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 25 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt yenileme işlemleri; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değil.

AÖF ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

AÖF Bürosu hafta içi mesaiye sabah 08:30’da başlamaktadır. Öğle tatiline 12:00’da giren AÖF Bürosu 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. AÖF büroları hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri açık değildir.

AÖF Büroları ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar boyunca, Arefe gününde ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

AÖF Çağrı Merkezi telefon numarası: 444 10 26

Açıköğretim Etkileşim Merkezi Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0 850 200 46 10