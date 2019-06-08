2019 babalar günü ne zaman? Babalar günü ne zaman 2019 kaç gün kaldı, nasıl ortaya çıktı?

2019 babalar günü ne zaman? Babalar gününe kaç gün kaldı? Babalar günü nasıl ortaya çıktı? Babaları Gününe sayılı günler kala vatandaşlar bu sorulara yanıt aramaya hız verdi. Bu özel günde babalarını unutmak istemeyen vatandaşlar yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. 1966 yılında ABD’de dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Babalarına bu özel günde sürpriz yapmak isteyen vatandaşlar, alacakları hediyeleri şimdiden düşünmeye başladı. Vatandaşlar babaları için, en önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat, tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı ya da yaz ayları için rahatlıkla kullanabileceği bir şapka bakıyor. İşte Babalar Gününe dair bilmek istedikleriniz haberimizin ayrıntılarında…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2019 HANGİ GÜN?

Babalar Günü pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu sene Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

BABALAR GÜNÜ ALTERNATİF HEDİYELER

Babalar Günü için ne hediye alacağını düşünenler için alternatif 10 tane Babalar Günü hediyesini derledik.

İşte Babalar Günü için alınabilecek 10 ayrı hediye:

Kol düğmesi

Kravat iğnesi

Kravat

Gömlek

Ayakkabı

Cüzdan – Kemer

Tespih

Saat

Güneş gözlüğü