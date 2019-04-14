BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2019 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Sınava giren öğrencilerinin aileleri “2019 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?” sorularına yanıt arıyor. İlkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirlemek için gerçekleştirilen BİLSEM'in grup tarama uygulama sınavlarının tamamlanması ile birlikte sonuçlar için bekleyiş başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi sayfasından güncel tarihi yeni paylaştı. İşte bilmek istediğiniz tüm ayrıntılar ve BİLSEM 2019 sorgulama ekranı haberimizin detaylarında yer alıyor...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Normal şartlarda mart ayının son günlerinde erişime açılması beklenen BİLSEM sonuçları, grup tarama işlemlerinin uzaması dolayısıyla nisan ayına ertelendi. 19 Nisan'a ertelenen BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“BİLSEM tanılama sürecinde gerçekleşen başvuru sayısının öngörülenin çok üzerinde olması nedeniyle grup tarama uygulama süreci uzatılmış, takvim değişikliği zorunlu hâle gelmiştir.

25/12/2018 tarihinde onaylanan yeni takvim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır. Paylaşılan takvimde de belirtildiği üzere grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanma tarihi 19 Nisan 2019’dur.”

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN İTİRAZ NASIL YAPILIR?

BİLSEM grup tarama uygulamasına itiraz şu şekilde yapılabilir;

a) Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan beş iş günü içinde öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

b) Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacaktır.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.