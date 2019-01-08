2019 e okul VBS giriş karne notu not hesaplama Takdir Teşekkür belgesi alma puanı kaç
Takdir belgesi kaç puanla alınır araştırması şu günlerde hem veli hem de öğrencilerin gündeminde. 2018-2019 eğitim yılının ilk yarısının bitmesine sadece sayılı günler kaldı, öğrenciler 18 Ocak cuma günü 15 tatile girecekler.Peki 5. sınıfa, 6. sınıfa, 7. sınıfa ve 8. sınıfa giden öğrenciler kaç puanla Takdir belgesi alacaklar, karne notu ortalaması kaç olan tTakdir belgesi alabilecek? Devamsızlık bilgileri kısmına tıklayarak öğrencinin tam veya yarım, özürlü veya özürsüz tüm devamsızlık bilgileri görüntülenir. Not bilgileri kısmında öğrencinin almış olduğu sınav puanları, performans ve proje notları görüntülenir. Ayrıca her dersin puan ortalaması da bulunur.
2018-2019 eğitim yılının ilk yarısı 18 Ocak cuma günü başlayacak. Öğrenciler ise şu günlerde takdir-teşekkür alma durumlarını belirleyecek olan 2. sınavlarına giriyor. Peki 2019 yılında 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfa giden öğrenciler kaç puanla Takdir belgesi alacak? Karne ortalaması kaç puan olan Takdir belgesi alacak? Öğretmenler sisteme giriş yaparken yönetim bilgi sistemini seçerler ve okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanırlar. Öğrencilerinin geçmiş ve güncel durumu hakkında bilgi almak isteyen veliler ise veli bilgilendirme sistemini seçerler. Sisteme pratik bir şekilde öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarası ile erişilir. Girilen bilgiler doğru ise ekranda başka sorular çıkar. Bu soruları güvenlik amaçlı yanıtlamanız gerekir. Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileriyle ilgili soru sorulur ve altta öğrencinin fotoğrafını seçmeniz istenir. Soruların sorular doğum tarihi, öğrenin önemim gördüğü derslik şubesi, kimlik seri no vb. sorulardır. Her soruyu doğru yanıtladığınız ve doğru fotoğrafı seçtiğiniz takdirde sisteme başarıyla giriş yapmış olursunuz. Öğretmenler sisteme giriş yaparken yönetim bilgi sistemini seçerler ve okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanırlar. Öğrencilerinin geçmiş ve güncel durumu hakkında bilgi almak isteyen veliler ise veli bilgilendirme sistemini seçerler. Sisteme pratik bir şekilde öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarası ile erişilir. Girilen bilgiler doğru ise ekranda başka sorular çıkar. Bu soruları güvenlik amaçlı yanıtlamanız gerekir. Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileriyle ilgili soru sorulur ve altta öğrencinin fotoğrafını seçmeniz istenir. Soruların sorular doğum tarihi, öğrenin önemim gördüğü derslik şubesi, kimlik seri no vb. sorulardır. Her soruyu doğru yanıtladığınız ve doğru fotoğrafı seçtiğiniz takdirde sisteme başarıyla giriş yapmış olursunuz.
TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA
Öğretmenler sisteme giriş yaparken yönetim bilgi sistemini seçerler ve okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanırlar. Öğrencilerinin geçmiş ve güncel durumu hakkında bilgi almak isteyen veliler ise veli bilgilendirme sistemini seçerler. Sisteme pratik bir şekilde öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarası ile erişilir. Girilen bilgiler doğru ise ekranda başka sorular çıkar. Bu soruları güvenlik amaçlı yanıtlamanız gerekir. Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileriyle ilgili soru sorulur ve altta öğrencinin fotoğrafını seçmeniz istenir. Soruların sorular doğum tarihi, öğrenin önemim gördüğü derslik şubesi, kimlik seri no vb. sorulardır. Her soruyu doğru yanıtladığınız ve doğru fotoğrafı seçtiğiniz takdirde sisteme başarıyla giriş yapmış olursunuz.
E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILIR? HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Devamsızlık bilgileri kısmına tıklayarak öğrencinin tam veya yarım, özürlü veya özürsüz tüm devamsızlık bilgileri görüntülenir. Not bilgileri kısmında öğrencinin almış olduğu sınav puanları, performans ve proje notları görüntülenir. Ayrıca her dersin puan ortalaması da bulunur.
Haftalık ders programına sistem üzerinden ulaşılır.Öğrencinin hangi gün, hangi saatte, hangi derste olduğu görüntülenir.
Öğrencinin gireceği derslere ait sınav tarihleri önceden E-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden açıklanır. Yıl sonunda öğrencinin alacağı karne e-karne olarak sistemde görüntülenir.
Öğrencinin TEOG veya bursluluk gibi girdiği sınavların puanları sistemde açıklanır.
Sistemde öğrencinin bulunduğu şubenin ortalaması ve öğrencinin ortalamanın altında veya yukarıda olduğu görüntülenir.
Öğrencinin nakil işlemleri sistem üzerinden görüntülenir.
Öğrencinin dönem sonunda aldığı belgeler ve almış olduğu cezalar sistemde kayıtlıdır.
Mezun olan öğrencilerin diploma puanları sistem üzerinde kayıtlıdır.
Yatılı eğitim gören öğrencilerin pansiyon devamsızlık bilgisi, yemek menüsü ve izin belgeleri gibi bilgilerine sistem üzerinden ulaşılır.
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