2019 e okul VBS giriş karne notu not hesaplama Takdir Teşekkür belgesi alma puanı kaç

2018-2019 eğitim yılının ilk yarısı 18 Ocak cuma günü başlayacak. Öğrenciler ise şu günlerde takdir-teşekkür alma durumlarını belirleyecek olan 2. sınavlarına giriyor. Peki 2019 yılında 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfa giden öğrenciler kaç puanla Takdir belgesi alacak? Karne ortalaması kaç puan olan Takdir belgesi alacak? Öğretmenler sisteme giriş yaparken yönetim bilgi sistemini seçerler ve okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanırlar. Öğrencilerinin geçmiş ve güncel durumu hakkında bilgi almak isteyen veliler ise veli bilgilendirme sistemini seçerler. Sisteme pratik bir şekilde öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarası ile erişilir. Girilen bilgiler doğru ise ekranda başka sorular çıkar. Bu soruları güvenlik amaçlı yanıtlamanız gerekir. Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileriyle ilgili soru sorulur ve altta öğrencinin fotoğrafını seçmeniz istenir. Soruların sorular doğum tarihi, öğrenin önemim gördüğü derslik şubesi, kimlik seri no vb. sorulardır. Her soruyu doğru yanıtladığınız ve doğru fotoğrafı seçtiğiniz takdirde sisteme başarıyla giriş yapmış olursunuz.

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA

İşte hem 5, 6, 7, 8. sınıf ortaokul öğrencileri hem de 9, 10, 11, 12. sınıf lise öğrencileri için takdir teşekkür hesaplama yöntemi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin derslerde göstermiş oldukları performans sonucunda alacakları notlar ve bu notlara karşılık gelen dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığında olanlar orta,

50,00 – 59,99 puan aralığında olanlar geçer,

0 – 49,99 puan aralığında olanlar geçmez olarak kabul edilir

e-OKUL GİRİŞ EKRANI 2019

e-okul karne notları nasıl öğrenilir sorusunun yanıtını sizler için derledik. Veliler MEB'in e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden karne notlarını, devamsızlık durumu ve takdir teşekkür hesaplama sistemine erişebilirler. e-okul.meb.gov.tr adresine giren veliler ekranda e-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ bölümüne öğrencinin TC Kimlik Numarası ve okul numarasını girerek e-okul karne notları öğrenme sayfasına ulaşabilirler.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL KOLAY GİRİŞ YAPILIR?

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILIR? HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Devamsızlık bilgileri kısmına tıklayarak öğrencinin tam veya yarım, özürlü veya özürsüz tüm devamsızlık bilgileri görüntülenir. Not bilgileri kısmında öğrencinin almış olduğu sınav puanları, performans ve proje notları görüntülenir. Ayrıca her dersin puan ortalaması da bulunur.

Haftalık ders programına sistem üzerinden ulaşılır.Öğrencinin hangi gün, hangi saatte, hangi derste olduğu görüntülenir.

Öğrencinin gireceği derslere ait sınav tarihleri önceden E-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden açıklanır. Yıl sonunda öğrencinin alacağı karne e-karne olarak sistemde görüntülenir.

Öğrencinin TEOG veya bursluluk gibi girdiği sınavların puanları sistemde açıklanır.

Sistemde öğrencinin bulunduğu şubenin ortalaması ve öğrencinin ortalamanın altında veya yukarıda olduğu görüntülenir.

Öğrencinin nakil işlemleri sistem üzerinden görüntülenir.

Öğrencinin dönem sonunda aldığı belgeler ve almış olduğu cezalar sistemde kayıtlıdır.

Mezun olan öğrencilerin diploma puanları sistem üzerinde kayıtlıdır.

Yatılı eğitim gören öğrencilerin pansiyon devamsızlık bilgisi, yemek menüsü ve izin belgeleri gibi bilgilerine sistem üzerinden ulaşılır.