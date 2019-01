2019 KYK bursu son dakika ayın kaçında yatıyor KYK bursu ilk ödeme günü tarihi

BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIYOR

KYK burs ücretleri, T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında, ikiyle bitenler ayın yedisinde, dörtle bitenler ayın sekizinde, altıyla bitenler ayın dokuzunda, sekizle bitenler ayında onunda burslarını alıyorlar. Burs ücretlerinin yatırılma saati ise değişebiliyor. Ücretler genellikle, 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.

KYK BURSLARI KAÇ LİRA

Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde öğrencilere burs ve kredi miktarının önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltildiği müjdesini vermişti. Zamlı burs/krediler Ocak 2019’dan itibaren ödenmeye başlanacak.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek. Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada “İsteyen herkese burs ve kredi veriyoruz. Burada öğrencilerimizin hep burs istemeleri gibi bir sıkıntı var. Krediye yanaşmıyorlar. Bir müjde vereyim kredi burs miktarı lisansta 500 TL, yüksek lisansta 1000 TL'ye, doktorada ise 1500 TL yapıyoruz” dedi.

BURSUN GERİ ÖDEMESİ VAR MI?

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

KYK BURSLARINDA ÖNCELİKLİ OLANLAR KİMLER?

-Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

-Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

-Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

-Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

-Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

-Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

-Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,-ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.

KYK BURS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMANDI?

15 Ekim'de başlarken, 21 Ekim 2018 tarihinde saat 23:59'ta bitti.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) yapılan açıklamaya göre, burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar başvurusunu e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Şehit ve gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular, KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.

Başvuru esnasında öncelik durumu şehit ve gazi çocuğu (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belgeyi Kredi Dairesi Başkanlığına 28 Ekim'e kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

Diğer öncelikli öğrencilerin ise belge göndermesine gerek olmayıp, öncelik durumları, Bakanlık tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

Öğrenciler, burs başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Burs başvurularını yapmak isteyen öğrencilerin, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna Gençlik ve Spor Bakanlığı yazarak çıkan ekrana tıklaması ve alt sekmede yer alan Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu sekmesine tıklaması gerekiyor. Daha sonra ekrana gelecek olan sayfada, öğrencilerden istenen gerekli adımların doğru şekilde takip edilmesi gerekmektedir.