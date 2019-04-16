13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8138
  • 6,568
  • 238.225
  • 96.365
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

2019 ÖSYM sınav takvimi: Hangi sınav ne zaman yapılacak? 2019 KPSS, YKS, DGS

2019 ÖSYM sınav takvimi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir süreci kapsıyor. ÖSYM sınavları içerisinde KPSS, YKS, DGS gibi kritik ve önemli sınavlar yer alıyor. Her yıl milyonlarca öğrencinin girdiği sınavlarda ÖSYM takviminin 2019’da nasıl olduğu merak konusu oldu. Öğrenciler 2019’da “hangi sınav ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki ÖSYM’nin açıkladığı takvimde hangi sınav ne zaman? İşte 2019 KPSS, YKS, DGS sınavları tarihi…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2019 ÖSYM sınav takvimi: Hangi sınav ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğrenci 2019’da gireceği sınavlarda ÖSYM sınav takvimini merak ediyor. Çünkü,  2019 ÖSYM sınav takvimi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir süreci kapsıyor. 2019 ÖSYM sınav takviminde hangi sınavın ne zaman yapılacağı belli oldu. Buna göre 2019’da KPSS, YKS, DGS gibi sınavlara girecek öğrencilerin sınav tarihleri netleşmiş oldu. Gireceği sınavların tarihlerini merak eden öğrenciler, “hangi sınav ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2019 KPSS, YKS, DGS sınavları tarihi… İşte detaylar…

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan: Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Başkan Erdoğan: Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Onay çıktı! Araçlarda zorunlu olacak

Onay çıktı! Araçlarda zorunlu olacak

Türk devinden Afganistan çıkarması

Türk devinden Afganistan çıkarması

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

AK Parti'den İstanbul için mazbata itirazı

AK Parti'den İstanbul için mazbata itirazı

İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

İsviçre medyasından İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

İsviçre medyasından İstanbul Havalimanı'na büyük övgü
 

POPÜLER HABERLER

Son görüntüleri ortaya çıktı

Son görüntüleri ortaya çıktı

120 kiloluk balık görenleri şaşırttı

120 kiloluk balık görenleri şaşırttı

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

'Göbeklitepe' otelleri doldurdu

'Göbeklitepe' otelleri doldurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA