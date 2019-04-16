2019 ÖSYM sınav takvimi: Hangi sınav ne zaman yapılacak? 2019 KPSS, YKS, DGS

2019 ÖSYM sınav takvimi: Hangi sınav ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğrenci 2019’da gireceği sınavlarda ÖSYM sınav takvimini merak ediyor. Çünkü, 2019 ÖSYM sınav takvimi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir süreci kapsıyor. 2019 ÖSYM sınav takviminde hangi sınavın ne zaman yapılacağı belli oldu. Buna göre 2019’da KPSS, YKS, DGS gibi sınavlara girecek öğrencilerin sınav tarihleri netleşmiş oldu. Gireceği sınavların tarihlerini merak eden öğrenciler, “hangi sınav ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2019 KPSS, YKS, DGS sınavları tarihi… İşte detaylar…