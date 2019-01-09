2019 Ramazan bayram tarihi ne zaman Diyanet son dakika Ramazan ayı başlangıcı ilk oruç

2019 Ramazan bayramı tarihi Diyanet son dakika Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak? 2019 Ramazana ne zaman? 12 ayın en güzeli olan rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ne zaman başlıyor? İslamın beş şartından biri olan Ramazan orucu Müslümanlar açısından büyük önem taşımaktadır. Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Hem tatil planlarını önceden yapmak hem de dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 2019 dini takvimini inceliyor. Her yıl 11 ayın sultanı olarak gelen ve evlere bereket kalplere huzur veren Ramazan ayı bu sene ne zaman başlayacak? Ayrıca Ramazan bayramı tatili ne zaman olacak? sorusunun da detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI VE ÖNEMİ



Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur.





RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?



Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:



* Oruç tutmak



* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak



* Kur'an okumak



* Namazları cemaatle kılmak



* Sahur yapmak



* İftar ettirmek



* Kadir Gecesini aramak



* Sabretmek



* İhsan ve ikramda bulunmak



* Tövbe etmek



* Cenneti istemek



* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek



* Ramazan umresi yapmak



* Açları doyurmak

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

RAMAZAN AYI NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

Ramazan, öncelikle oruç gibi türlü hikmetlerle dolu bir kulluk görevinin yerine getirildiği,her türlü hayır, rahmet ve bereketi kendisinde barındıran bir aydır. Dolayısıyla Ramazanayının en önemli özelliği oruç ibadetinin bu aya tahsis edilmesidir. Bundan dolayı Ramazanayına “Şehr-i Siyam” denilmiştir.

Ramazan orucu, hicretin ikinci yılı içinde Şaban ayında farz kılınmıştır. Orucun farzolduğu Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir. Kur’an-ı Kerimde,

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilerefarz kılındığı gibi size de farz kılındı” buyurulmuştur (Bakara, 2/183). Müminlere bir ikram olarak sunulan Ramazan ayı; ibadet, tövbe, dua, zikir, arınma,sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayıdır.

RAMAZAN AYI HAKKINDAKİ AYET VE HADİSLER:

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)

2-) Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç,sizden öncekilere farz kılındığı gibi,size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)

3-) Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

4-) Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)

5-) Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)

RAMAZAN AYI HADİSLERİ

1-) İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah"tan başka ilah olmadığına ve Muhammed"in O"nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe"ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. (Tirmizi, İman 3, (2612))

2-) Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. (Buhari, Savm, 2)

3-) Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. (Müslim, Sıyam 2, (1079))

4-) Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. [Buhari, Savm, 8.]

5-) Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz! (Et-tergib ve'Terhib, 2:83)

6-) Sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içseniz bile onu terk et­meyiniz. Çünkü Allah sahura kalkanlara rahmet eder. (Müsned, 3:44)

7-) Oruç tutun. Şüphesiz oruç Cehennem ateşine ve: dünyanın kötü­lük ve musibetlerine karşı kalkandır. (Cami'üs Sağir,4:212 )

8-) "Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum" deyin.[Buhari, Savm, 9]

9-) Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. (Tirmizi, Cihad 3, (1624))

10-) Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez. (Buhari, Savm 29)

11-) Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir

(Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83)