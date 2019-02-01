2019 resmi tatil günleri ne zaman (2019'da kaç gün tatil var?)

Tatil planlarını şimdiden şekillendirmek ve yıllık izinleri ile resmi tatilleri koordineli şekilde planlamak isteyen çok sayıda vatandaş, '2019'da kaç gün tatil var?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle, 2019 Ramazan Bayramı tatili ve 2019 Kurban Bayramı tatillerinin kaç gün olduğu ve ne zamana denk geldiği araştırılıyor. İşte, 2019 resmi tatil günlerine ilişkin detaylar...

Çalışanlar ve öğrenciler 2019 yılının resmi tatil günlerinin neler olduğuna ilişkin sorgulamalara başladı. Son zamanlarda özellikle takip edilen 2019 yılının resmi tatil günleri belli oldu.

Geçtiğimiz sene bayram tatillerinin fazla olması sebebiyle yıllık tatiller de bir hayli uzadı. Hal böyle olunca önümüzdeki 2019'un tatil günleri merak konusu oldu. Özellikle planlarını şimdiden yapan çalışanları ve öğrencileri yakından ilgilendirecek 2019 yılının resmi tatil takvimi haberimizin detayında.







YENİ YIL TATİLİ

1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış oldu.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

YILLIK İZİN

2019'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2019'da tatil yapılacak gün sayısı 121.