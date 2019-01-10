2019 SSK SGK Bağ-Kur Ek ödeme artışı son dakika kaç TL en düşük emekli maaşı emekli maaş intibak haberleri. Emekli aylıklarına göre yapılan ek ödeme 2 oran üzerinden ödeniyor. 2018 yılı ocak itibarıyla emekli aylıkları 1018 liraya kadar olanlara yüzde 5, 1018 liranın üzerinde olanlara yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. Vergi iadesi kaldırılırken, yerine getirilen ek ödeme yüzdelerinin düşük belirlendiğini belirten Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, “Emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 oranında KDV ödüyor. Bu nedenle, ek ödeme de yüzde 8’in altında olmamalı. Hükümet; her kesime teşvik uygularken, emeklilerin taleplerini de dikkate almalı. Emeklilere yapılan ek ödeme ve promosyon tutarı, çalışanlara yapılan ödemelerle paralel bir uygulamaya dönüştürülmeli” diyerek çağrıda bulundu. Talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödemelerinde 30 ila 224 liralık artış yaşanacak. Emekliler maaş zamları haricinde, bir gelir artışına daha kavuşmuş olacak. Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak. Maaşlar 400 liraya varan zamla bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Uzmanlar, çalışmanın devlete yıllık maliyetinin 200 milyon lira olacağını öngörüyor. Seyyanen zammın başlangıç tarihi henüz belli değil. Düzenlemenin yasalaşarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla belli olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ BİN LİRA

Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak. Maaşlar 400 liraya varan zamla bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Uzmanlar, çalışmanın devlete yıllık maliyetinin 200 milyon lira olacağını öngörüyor. Seyyanen zammın başlangıç tarihi henüz belli değil. Düzenlemenin yasalaşarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla belli olacak.

NASIL YANSIYACAK?

Yasa yürürlüğe girer girmez maaşlara yansıtılabileceği gibi, ocakta yapılacak enflasyon zammıyla da aynı anda uygulanabilecek. Eğer ocakta uygulamaya geçerse, maaşı bin liranın altında olan emeklilere önce seyyanen zam uygulanacak, ardından da enflasyon zammı eklenecek. Örneğin; maaşı net 860 lira olan emekliye önce 140 liralık artış yansıtılacak, ardından maaşa 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Maaşa çifte zam yansımış olacak. Emekli aynı ay içinde çifte zamlı maaşını alacak.

Beş aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 10.64 oldu

12.3 milyon emeklinin ocak ayında alacağı zammı belirleyecek enflasyon rakamları netleşiyor. Beş aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 10.64 oldu. Memur emeklisine ise yüzde 7.14 fark verilecek Ocak milyonlarca çalışan ile birlikte emekliler için de zam ayı olarak biliniyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre yılda iki kez zam alan emekliler son 6 ayda oluşan enflasyon rakamını merakla bekliyor. Çünkü 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını belirlerken memur emeklilerinin ve çalışan memurların da ne kadar enflasyon farkı alacaklarını ortaya koyuyor. Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte böylece temmuz ayından bu yana 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Sadece aralık enflasyonunun eklenmesiyle birlikte rakam kesinleşecek. Ancak bu ay enflasyon sıfır bile çıksa hem zam hem de fark kesinleşti. Çünkü 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 10.64 olarak ortaya çıktı.

NASIL HESAPLANIYOR?

5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam hesabı da şöyle yapılacak:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.64 zam alacak. Bu zam aralık enflasyonu ile değişebilecek. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile bu zam uygulanacak. Memurlar ve Emekli Sandığı emeklileri: Memurlar ve memur emeklileri ise diğer emekliler gibi yılda iki kez zam alıyorlar. Buna göre memurlar ve memur emeklileri temmuzda enflasyon farkı hariç yüzde 3.5 zam almışlardı. Ocak zamları ise yüzde 4 olacak. Temmuzdan bu güne gerçekleşen 6 aylık enflasyon yüzde 3.5'i aştığı sürece de enflasyon farkı alacaklar. 5 aylık enflasyonun yüzde 10.64 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu. Yani 5 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 11.14 (yüzde 4 artış + yüzde 7.14 fark) çıktı.

EK ÖDEME MİKTARI DA ARTACAK

Emekliler maaşlarına ilaveten yüzde 4 ve bazı düşük maaşlılarda ise yüzde 5 ek ödeme de alıyor. Ek ödemeler maaşlara zam yapıldıktan sonra belirleniyor. Maaşın yüzde 4'ü baz alındığı için de yapılacak zamlar ek ödemeleri de artırıyor. Ek ödemeler e-devletten maaş hesabına bakıldığında görülüyor. Örneğin maaşı 2.000 lira olan bir emekliye 80 lira (yüzde 4) ek ödeme veriliyor. Bu emeklimiz için bankaya 2.080 lira yatırılıyor. Bu emeklimize 5 aylık enflasyona göre yüzde 10.64 zam yapıldığında maaşı 2.212.80 TL'ye çıkacak. Buna göre hesaplanacak ek ödemesi ise 88 lira 52 kuruş olacak. Böylece 80 liralık ek ödemesi de artacak ve bankaya 2.301,32 TL yatırılacak.

2019 YILI ZAMLI MAAŞLARI

Enflasyonun bugünkü seyri baz alırak yapılan tahminlere göre 2019 yılında memur maaşları şöyle olacak: Üniversite mezunu memur (9/1 derece) mevcut maaşı : 3387 lira

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 3764 lira olacak.

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa maaş 3753 lira olacak.

Hemşire (üniversite mezunu derece 5/1 ) mevcut maaşı : 4124 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 4583 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 4569 TL

Uzman doktor (1/4 derece) mevcut maaşı : 6568 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 7300 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 7277 TL

Polis (8/1 derece) mevcut maaşı : 4823 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 5360 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 5344 TL

Öğretmen (derece 1/4) mevcut maaşı : 4247 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 4720 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 4706 TL

Teknikyen (Lise mezunu 11/1 derece) mevcut maaşı 3527 lira

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 3920 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 3908 TL

Vaiz (1/4 derece) mevcut maaşı : 4415 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 4907 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 4892 TL

Araştırma görevlisi (7/1 derece) mevcut maaşı : 5347 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 5943 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 5924 TL

Avukat (1/4 derece) mevcut maaşı : 5377 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 5976 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 5958 TL

Başkomiser (3/1 derece) mevcut maaşı : 5516 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 6130 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 6112 TL

Şube müdürü (üniversite mezunu 1/4 derece mevcut maaşı : 559 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 6134 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 6115 TL

Mühendis (1/4 derece) mevcut maaşı : 5634 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 6262 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 6242 TL

Profesör (1/4 derece) mevcut maaşı : 9089 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 10102 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 10071 TL

Kaymakam (1. sınıf 1/4 derece) mevcut maaşı : 9651 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 10.726 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 10.693 TL

Genel müdür (1/4 derece) mevcut maaşı :10.507 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 11.677 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 11.642 TL

Müsteşar (1/4 derece) mevcut maaşı : 11.978 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 13.312 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 13.272 TL

15.4 milyon takipte

Enflasyon verileri emekli ve memurların her ay radarında. Çünkü 12.4 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyon memurun alacağı zammı, ocak ve temmuz itibarıyla oluşan son 6 aylık enflasyon verileri tayin ediyor. Kasımda enflasyonun eksi çıkması maaşlara yansıtılacak zammı biraz aşağı çekse de düşen enflasyonla birlikte alım gücünün arttığını gözardı etmemekte fayda var.

SSK’lıya yüzde 10.64

Peki Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı ne oldu? Temmuz itibarıyla son 5 aylık enflasyon verilerinden yola çıkarak yaptığımız hesaplamaya göre şimdiden oluşan zam oranı yüzde 10.64. Geçen ay bu oran yüzde 12.26’ydı. Net zamlar 3 Ocak’ta açıklanacak son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Enflasyonun aralıkta da bir miktar düşeceği hesaplanırsa yüzde 9-10 civarında bir zam ortaya çıkacak.

Memura %11.14

Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi bu yıl yüzde 4 artı 3.5 zam aldı. geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. Son 5 ayda (temmuzkasım) enflasyon yüzde 10.64 oldu. Buna göre ocakta zamma eklenecek fark yüzde 7.14 olacak. Memur ve emeklisinin 1 Ocak’ta alacağı zam da yüzde 4’tü. Yani toplam zam yüzde 11.14’e ulaşmış olacak.

SSK'lı emekliye 1895 TL

Temmuzda ek ödeme dahil 1713.57 lira olan 2000 öncesi işçi emeklisinin en düşük aylığı, enflasyon aralıkta hiç değişmese dahi ocakta 182 lira artışla 1895 liraya yükselecek. Esnaf Bağkur emeklisinin maaşı 1448 liradan 1602 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2149 liradan 2388 liraya çıkacak. Hükümet geçen hafta Meclis’e 71 maddelik bir torba yasa teklifi vermişti. Bu teklifte emekli maaşlarıyla ilgili önemli bir düzenleme de var. Buna göre; 1000 liranın altında maaş alan emekli kalmayacak.

2019’da emekliye seyyanen zam yapılacak

Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşlarındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor.

1- İKİ KAT EK ÖDEME

Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira ek ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya yükselecek. Düzenleme hayata geçerse maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak.

2- SEYYANEN ZAM

Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, geçtiğimiz hafta Meclis'e geldi. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da ocakta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek.

3- HESAP DEĞİŞECEK

Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

YENİ YILDA ARTACAK

2019’da promosyon kampanyaları güncellenecek. Bankalar yeni emeklileri, cezbedecek fırsat paketleri hazırlıyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağına dair taahhüt imzalayan emekliye bin lira promosyon ödemeyi planlayan bankalar var. Bunun yanında, düşük faizli kredi, ücretsiz eft gibi ek fırsatlar da sunulacak.

YÜZDE 14 ZAM

Emeklilerin ocak zammı şekilleniyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. Temmuz-ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Ancak tahminler ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası, kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı bu tahmine göre yüzde 13.99 olacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 10.49 enflasyon farkı yansıtılacak.

Bayram ikramiyesi

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemeden oluşuyor.

Kimlere ödeme yapılır?

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor.

İkramiye ne kadar?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.000'er TL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılıyor.

Birden fazla maaş alan nasıl ödeme alır?

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılır. Örneğin emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.000 TL ödeniyor. Emekli veya hak sahibinin vefatı durumunda hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesi varislerine veriliyor.

Dul ve yetim aylığı alanlara nasıl ödeniyor?

Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL veriliyor.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye var mı?

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.000 TL'nin yüzde 25'i oranında yani 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödeniyor.

İkramiyeden kesinti, haciz olabilir mi?

Hayır, bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz, haciz uygulanamaz. Bankalar da bu paraları alacaklarına karşı mahsup edemez.