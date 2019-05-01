2019 trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu, en ucuz trafik sigortasını nasıl bulurum? Trafik cezası sorgulama ve ödeme!
2019 trafik sigortası fiyatları ile ceza sorgulama ve ödeme işlemleri gündemden düşmüyor. 2019 trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Trafik cezası sorgulama ve ödeme nasıl yapılır? En ucuz trafik sigortasını nasıl bulurum? Trafik sigortası fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Trafik cezası sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı araştırılıyor. Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri artık internetten de yapılabiliyor. Vatandaşların Plaka ve TC Kimlik No ile Sorgulama, Plaka ve Vergi Kimlik No ile Sorgulama, Sigorta Bilgileri ile Sorgulama gibi seçeneklerle internette arama yapması gerekiyor. Trafik sigorta fiyatlarının ne kadar olduğu belli oldu. İşte detaylar…
2019 trafik sigortası fiyatları ile ceza sorgulama ve ödeme işlemleri gündemden düşmüyor. 2019 trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Trafik cezası sorgulama ve ödeme nasıl yapılır? En ucuz trafik sigortasını nasıl bulurum? Trafik sigortası fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Trafik cezası sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı araştırılıyor. Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri artık internetten de yapılabiliyor. Vatandaşların Plaka ve TC Kimlik No ile Sorgulama, Plaka ve Vergi Kimlik No ile Sorgulama, Sigorta Bilgileri ile Sorgulama gibi seçeneklerle internette arama yapması gerekiyor. Aracı olan ve sigorta primini en düşük tutarda ödemek isteyen kişiler için de bir takım yöntemler mevcut. O yöntemlere de haberimizde yer verdik. Trafik sigorta fiyatlarının ne kadar olduğu belli oldu. İşte detaylar…
İŞTE 2019 TRAFİK SİGORTA FİYATLARI
İSTANBUL ANKARA İZMİR
1 3.055 TL 2.968 TL 2.882 TL
2 2.444 TL 2.375 TL 2.306 TL
3 1.833 TL 1.781 TL 1.729 TL
4 1.222 TL 1.187 TL 1.153 TL
5 1.039 TL 1.009 TL 980 TL
6 855 TL 831 TL 807 TL
7 672 TL 653 TL 634 TL
TRAFİK SİGORTASI SORGULAMA NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemlerini internetten yapmak çok kolay. SBM’nin www.sbm.org.tr adresli web sitesinden trafik sigortası sorgu işlemlerinizi yapabilirsiniz. “Sorgulamalar” kısmından “Trafik Poliçe Sorgula” bölümüne girmeniz gerekiyor. Bu kısımda;
-Plaka ve TC Kimlik No ile Sorgulama
-Plaka ve Vergi Kimlik No ile Sorgulama
-Sigorta Bilgileri ile Sorgulama
şeklinde 3 çeşit sorgulama çeşidi vardır. İstediğiniz sorgulama aracını seçerek, gerekli bilgileri doğru şekilde doldurmanız yeterli. Trafik poliçe sorgulama ile poliçe bilgilerine, araç bilgilerine, teminat ve indirim detaylarına ulaşabilirsiniz. Tarife basamak kodunuzu, İndirim/Sürprim Bilgileri kısmından
EN UCUZ TRAFİK SİGORTASINI NASIL BULURUM?
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