2019 trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu, en ucuz trafik sigortasını nasıl bulurum? Trafik cezası sorgulama ve ödeme!

2019 trafik sigortası fiyatları ile ceza sorgulama ve ödeme işlemleri gündemden düşmüyor. 2019 trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Trafik cezası sorgulama ve ödeme nasıl yapılır? En ucuz trafik sigortasını nasıl bulurum? Trafik sigortası fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Trafik cezası sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı araştırılıyor. Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri artık internetten de yapılabiliyor. Vatandaşların Plaka ve TC Kimlik No ile Sorgulama, Plaka ve Vergi Kimlik No ile Sorgulama, Sigorta Bilgileri ile Sorgulama gibi seçeneklerle internette arama yapması gerekiyor. Aracı olan ve sigorta primini en düşük tutarda ödemek isteyen kişiler için de bir takım yöntemler mevcut. O yöntemlere de haberimizde yer verdik. Trafik sigorta fiyatlarının ne kadar olduğu belli oldu. İşte detaylar…

İŞTE 2019 TRAFİK SİGORTA FİYATLARI

İSTANBUL ANKARA İZMİR

1 3.055 TL 2.968 TL 2.882 TL

2 2.444 TL 2.375 TL 2.306 TL

3 1.833 TL 1.781 TL 1.729 TL

4 1.222 TL 1.187 TL 1.153 TL

5 1.039 TL 1.009 TL 980 TL

6 855 TL 831 TL 807 TL

7 672 TL 653 TL 634 TL

TRAFİK SİGORTASI SORGULAMA NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemlerini internetten yapmak çok kolay. SBM’nin www.sbm.org.tr adresli web sitesinden trafik sigortası sorgu işlemlerinizi yapabilirsiniz. “Sorgulamalar” kısmından “Trafik Poliçe Sorgula” bölümüne girmeniz gerekiyor. Bu kısımda;

-Plaka ve TC Kimlik No ile Sorgulama

-Plaka ve Vergi Kimlik No ile Sorgulama

-Sigorta Bilgileri ile Sorgulama

şeklinde 3 çeşit sorgulama çeşidi vardır. İstediğiniz sorgulama aracını seçerek, gerekli bilgileri doğru şekilde doldurmanız yeterli. Trafik poliçe sorgulama ile poliçe bilgilerine, araç bilgilerine, teminat ve indirim detaylarına ulaşabilirsiniz. Tarife basamak kodunuzu, İndirim/Sürprim Bilgileri kısmından

EN UCUZ TRAFİK SİGORTASINI NASIL BULURUM?

Aracı olan ve sigorta primini en düşük tutarda ödemek isteyen kişiler için bir takım yöntemler mevcut. İşte o yöntemler:

FARKLI FİRMALARLA GÖRÜŞÜN

Sigorta primleri her sigorta şirketinde farklılık gösterecektir. Sigortasını ilk kez yaptıracak olan kişiler trafik sigortası konusunda çok daha seçici davranırken; daha önce sigorta yaptırmış olanlar aynı firma ile anlaşmayı tercih edecektir. Var olan müşterilerinin devamlılığını sağlamak

isteyen ya da yeni müşteriler kazanmak isteyen sigorta şirketleri size özel kampanya ve uygun prim teklifleri de sunabilir. Bu nedenle farklı firmalar ile görüşerek, alabildiğiniz kadar çok fiyat teklifi almanız en doğrusu olacaktır.

FİRMALAR ARASI REKABETTEN FAYDALANIN

Sigorta şirketleri trafik sigortası fiyatlarını değiştirme yetkisine ve hakkına sahiptir. Sigorta primlerini düşürmek isteyen kişiler firmalar arası rekabeti kendileri için kullanabilir.

TRAFİK SİCİLİNİZİ TEMİZ TUTUN

Geçmiş dönemlerde yapılan trafik sigortası poliçe süresi içinde kaza sicilinin olmaması primlerde düşüşe neden olacaktır. Trafik sigortası hesaplama yöntemleri ve prim tutarları sigorta şirketlerinin risk politikalarına göre değişiklik gösterse bile trafik sicili temiz olan kişiler çok daha

düşük primler ödeyecektir.

SİGORTANIZI ZAMNINDA YENİLEMEYİ UNUTMAYIN

Poliçenin zamanında yenilenmesi tüketicinin hasarsızlık indirimini kaybetmemesini ve ek fiyat indirimi kazanmasına yardımcı olmaktadır.