2019 Üç aylar ne zaman başlıyor Ramazan Bayramı ne zaman Diyanet üç aylar takvimi

2019 Üç aylar ne zaman başlıyor? Müslümanların yakından takip ettiği konuların başında gelen Ramazan Bayramı ne zaman Diyanet üç aylar takvimi haberimizde yer alıyor. Peki Regaip kandili ne zaman? Aralık ayının son dönemlerine girmişken vatandaşlar internetten Üç aylar başlangıç tarihini ve bitiş zamanını öğrenmek istiyor. 2019 üç ayların başlangıcının merak konusu olma sebebi ise içerisinden kandil gecelerinin bulunmasıdır. Ayrıca Ramazana hazırlık yapılması noktasından da önem taşımaktadır. Peki 2019 üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan ayı) ne zaman başlıyor? Regaib Kandili üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir ve hemen ertesi gün bu hayırlı aylar başlar. 2019 yılının üç aylar başlangıcı 8 Mart Cuma'dır. Ramazan ayının başlangıcı ise 6 Mayıs Pazartesi günü... 2019 üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ve Kurban bayramları ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde. Hakkında ayet ve hadislerin bulunduğu bu üç aylar Müslümanlar için büyük manevi bir değere sahip. Yapılan ibadetlerin sevabının daha çok olduğu günlerin yer aldığı bu aylarda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'de bulunuyor. Rece ayı ile başlayan, Ramazan ayı orucuyla devam eden ve Ramazan bayramıyla son bulan 3 ayların başlama tarihlerini haberimizde sizlerle paylaştık. Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar bazı hadislerde dikkat çekilmiştir. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019'da başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan'da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan'da 6 Mayıs’da başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 yılında Ramazan başlangıcı, 6 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor. Kadir Gecesi, 31 Mayıs 2019, Arefe günü, 3 Haziran 2019. Ramazan Bayramı 1. gün 4 Haziran 2019 Salı günü, Ramazan Bayramı 2. gün 5 Haziran 2019 Çarşamba günü, Ramazan Bayramı 3. gün 6 Haziran 2019 Perşembe günü.,

İşte 2019 üç ayların başlama tarihi:

Recep Başlangıcı 08 Mart 2019 Cuma

Şaban Başlangıcı 06 Nisan 2019 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı 06 Mayıs 2019 Pazartesi

Ramazan Son Günü 04 Haziran 2019 Salı

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün 05 Haziran 2019 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün 06 Haziran 2019 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün 07 Haziran 2019 Cuma

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KILINACAK ÖZEL NAFİLE İBADET YOK

Müslümanlar için çeşitli sebeplerle mübarek sayılan birçok gece mevcuttur. Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi'rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da'avât", 84).

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber, bin aydan daha hayırlı (bk. el-Kadr 97/3) olan Kadir gecesinin ramazanın son on gününde ve tekli gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. (Müslim, “Sıyâm", 208, 212).

Hz. Peygamber ramazan ayı dışında nâfile oruç da tutardı. Üsâme b. Zeyd'in nakline göre Peygamberimiz en çok nâfile orucu şâban ayında tutardı. Bunun hikmeti sorulunca Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: "Ey Üsâme, şâban ayı, recep ile ramazan arasında değerli bir aydır. Halk bunun faziletinden habersizdir. Şâban ayında işlenen ameller âlemlerin Rabbi olan Cenâb-ı Allah'ın huzuruna yükseltilir. Ben de sâlih amellerimin bu ay içinde Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna yükseltilmesinden haz duyarım" (Tirmizî, "Şemâil", 50-51).

Sahâbeden yapılan nakillere göre Hz. Peygamber her ayın başında üç gün oruç tutardı. Bu üç günü bazan ayın ortasına, bazen da sonuna getirdiği olurdu. Haftanın pazartesi ve perşembe günleri çoğunlukla oruçlu olurdu. Bazan bir ayın bir haftasının cumartesi, pazar ve pazartesi, diğer ayın o haftasının çarşamba, perşembe günlerini oruçlu geçirirdi (Tirmizî, “Şemâil", 51).

HARAM AYLAR HANGİLERİDİR?

Recep, Zilkâde, Zilhicce ve Muharrem'dir.

RAMAZAN AYI HAKKINDAKİ AYET VE HADİSLER:

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)

2-) Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç,sizden öncekilere farz kılındığı gibi,size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)

3-) Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

4-) Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)

5-) Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)