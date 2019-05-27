2019 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Sorularına yanıt arayan öğrenci ve velilerin sayısı artıyor. Yaz tatilini Ramazan Bayramı tatili ile birleştirmek isteyen vatandaşlar tatil hesapları yapıyor. 1 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatil ise 9 gün sürecek. Yani öğrenciler 10 Haziran'da yeniden ders başı yapıp 14 Haziran'da karnelerini alarak, yaz tatiline çıkacak. MEB, yayımladığı iş takvimi ile 2019 yaz tatili başlangıç tarihini duyurdu. 2018 - 2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) takvimine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Peki, 2019 yaz tatili ne kadar sürecek? 2019-2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte 2019 yaz tatili süresi için merak etiğiniz tüm detaylar haberimizde yer alıyor…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Ancak 9 günlük Ramazan Bayramı Tatili nedeniyle okullar 1 – 9 Haziran (1. ve 9. günlerde dahil) arasında kapalı olacak. Tatilin ardından öğrenciler 4 gün daha eğitim görüp 14 Haziran Cuma günü karne alacak. Bu 4 günlük sürenin de tatil ilan edilip karnelerin 31 Mayıs’ta kapanması bekleniyordu. Ancak konuyla ilgili herhangi bir karar alınmadı. Bu nedenle okullar planlandığı gibi 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son açıklamaya göre yaz tatili 13 haftadan 11 haftaya indirilecek. Ancak bu uygulama bu yıl değil 2019 – 2020 yılından itibaren geçerli olacak. Yani bu yıl yaz tatili tıpkı geçtiğimiz Yıllardaki gibi 13 hafta olacak ve yaz tatili bu yıl 16 Eylül 2019 Pazartesi günü sona erecek.

OKULLAR BAYRAMDAN ÖNCE Mİ SONRA MI KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde ilan ettiği yeni tatil düzenlemesi hakkında bütün ayrıntıları kamuoyuna duyurdu. İlgili açıklamaların hemen akabinde ise öğrencilerin yanıtını aradığı soru olarak 'Okullar bayramdan önce mi sonra mı kapanacak?' öne çıkıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN "TATİL" AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullara getirilecek yeni tatil düzenlenmesi hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Yeni modele göre okulların bir hafta erken açılıp, bir hafta daha geç açılacağını belirten Bakan Selçuk, yaz tatili süresinde değişikliğe gidileceğini ifade etti. Selçuk ayrıca, "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak" sözlerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre ise, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak.

Yeni tatil süreleri ise şu şekilde;

YENİ DÜZENLEMEDE TATİLLER

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

YAZ TATİLİ İÇİN ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

Her halükarda başarılı karnelerinden sonra onları ödüllendirin. Başarılarının, farkında olmalarını sağlayın.

Çocuklarınız ile birlikte tüm yaz tatilini kapsayacak bir zaman planlanmasını birlikte yapın ve buna karşılıklı uyun.

Zaman planlaması içinde her gün 30 dakika – 1 saat arası, mutlaka ders tekrarına fırsat yaratın.

Spor ve sanat gibi faaliyetlere de ağırlık verilen, bir aylık yaz okuluna gitmeleri, eğlenceli bir öğrenme temposunun bir süre daha devam etmesini sağlayacak ve faydalı olacaktır.

Her gün yarım saat mutlaka kitap okunması, okuma alışkanlığının devam etmesi, dil bilgisinin gelişmesi açısından önemlidir.

Aile ile birlikte deniz tatili yapılması, bedenin iyot ve D vitamini depolaması ve kışa hazır olması açısından faydalıdır.

Çocuklarınıza hayallerini sorun. Hayallerine giden yol için birlikte plan yapın ve destek olun.

Onlarla iletişim kurun. Kelimelerin ötesine geçin ve çocuklarınızın ağzından çıkan kelimeleri, onların dünyasındaki anlamları ile anlamaya çalışın. Yani empatik dinleme yaparak iletişim kurun.

Gerek ev içinde gerekse de dışında ortak etkinlikler yapın. Evde kutu oyunu oynamak, dışarıda birlikte baba –oğul basketbol oynamak veya çocuklarla birlikte sinemaya gitmek gibi.

Arkadaşları, yaşıtları ile zaman geçirmeleri için fırsatlar yaratın. Programlar yapın.