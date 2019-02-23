2019 yılı okullar ne zaman kapanacak? MEB 2019 yılı yaz tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Okulların yaz tatiline gireceği tarih heyecanla bekleniyor. İlkbaharın yaklaşmasıyla aileler de şimdiden yaz tatili planları yapmaya başladı. Yorucu bir eğitim ve öğretim döneminden geçen öğrenciler ve aileleri, okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı belli oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci kanaat dönemi geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Gözler şimdi yaz tatilinin başlayacağı tarihte. Yoğun ders ve sınav temposundan bunalan öğrenciler bir an önce yaz tatilinin başlayacağı zamanı bekliyor. MEB okulların kapanacağı tarih ile ilgili takvimi yayınladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci kanaat dönemi 4 Şubat Pazartesi günü başladı. Yaz tatili için araştırmalarına başlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı iş takvimini merak ediyor.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini aylar öncesinden paylaşmıştı. Bu yılın takvimine göre, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak.15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi daha erken başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2018- 2019 iş takvimine göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019'DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖĞRENCİLERE MEKTUP YAZDI

Bakan Selçuk, lise öğrencilerine yönelik kaleme aldığı mektubuna ise "Öncelikle hayatının en kıymetli yılları olan gençlik yıllarını bizimle paylaştığın için teşekkür ederim." ifadeleriyle giriş yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mektubunda şunları yazdı:

"Burayı büyük koşudan önceki antrenman sahası, ışıklı sahne gösterilerinin sahne arkası, muhteşem bir yaşam konserinin prova kayıtları olarak algılamanı isterim. Çünkü hiçbir başarılı müzisyen yoktur ki konsere yıllarca müzik yapmadan, aylarca çalışmadan, günlerce prova yapmadan çıkmış olsun. Şunu unutma; onu coşkuyla alkışlayanlar, konserde geçirdikleri keyifli vakti değil, sanatçının kendini gerçekleştirmek için harcadığı zamanı alkışlarlar.

Okul sıralarında geçirdiğin vakit, senin ileriki hayatında yaşayacağın başarıların provası niteliğindedir. Mezun olduğunda, en büyük alkış senindir. Biliyorum ki bütün sınıf yoruldunuz ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Dinlenin, eğlenin, gezin, gülün, yaşayın. Tatil sizindir."