ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde erişime açıldı. 2020 sınav takviminin yayınlanması ile birlikte 2020 EKPSS ne zaman? EKPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınav olarak biliniyor. 2020 EKPSS hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

2020 EKPSS NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 -EKPSS 26 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

EKPSS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS 2020 başvuruları 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak.

2020 EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.

EKPSS: ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.