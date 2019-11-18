21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7331
  • 6,3455
  • 269.574
  • 106743
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

2020 EKPSS ne zaman? EKPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak?

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınav olarak biliniyor. 2020 EKPSS ne zaman? EKPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları ÖSYM'nin 2020 sınav takviminin açıklanmasının hemen ardından merak edilmeye başlandı. 2020 EKPSS hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde erişime açıldı. 2020 sınav takviminin yayınlanması ile birlikte 2020 EKPSS ne zaman? EKPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınav olarak biliniyor. 2020 EKPSS hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler.. 
 
2020 EKPSS NE ZAMAN?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 -EKPSS 26 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
 

 
EKPSS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? 
EKPSS 2020 başvuruları 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. 
 
2020 EKPSS  KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.
 

 
EKPSS: ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR? 
 "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

HDP´li vekil polis kalkanına kafa attı! Sonra bayıldı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlama ile ilgili açıklama

MSB'den 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlama ile ilgili açıklama

Vicdansızlık! Yunan güvenlik güçleri döverek Türkiye'ye gönderdi!

Vicdansızlık! Yunan güvenlik güçleri döverek Türkiye'ye gönderdi!

Borsa İstanbul yılın zirvesini gördü

Borsa İstanbul yılın zirvesini gördü

Uzun yaşamın sırrı T hücresi

Uzun yaşamın sırrı T hücresi

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması ayıbında yeni gelişme

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması ayıbında yeni gelişme

Kader Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım

Kader Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı

Usta oyuncuya veda... Ünlü isimlerden Yıldız Kenter paylaşımları

Usta oyuncuya veda... Ünlü isimlerden Yıldız Kenter paylaşımları
 

POPÜLER HABERLER

Sosyal medyadaki provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyadaki provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

En komik vahşi yaşam fotoğrafları

En komik vahşi yaşam fotoğrafları

Leblebi hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler

Leblebi hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler

İstanbul sise teslim oldu

İstanbul sise teslim oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA