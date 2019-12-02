2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kontenjanı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 'Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik' açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kontenjanı ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Hac farizasını yerine getirmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı.

2020 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir.

HAC KONTENJANI NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik."

ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılında hacca gitmek üzere “İlk Defa Kayıt” yaptıracakların ilgili bankalara (11 Kasım-13 Aralık 2019 tarihleri arasında) 25 TL. önkayıt ücreti yatırmış olması gerekmektedir. - 2020 yılı Hac Ön Kayıt ve Kayıt Yenileme ile ilgili detaylı bilgiye http://www.hac.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.